Τζένιφερ Λόπεζ: Αγόρασε νέα υπερπολυτελή έπαυλη μετά το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ

Σε νέα αγορά αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, προχώρησε σύμφωνα με δημοσιεύματα η διάσημη Λατίνα σταρ, Τζένιφερ Λόπεζ.

Λίγους μόνο μήνες μετά το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ, η Τζένιφερ Λόπεζ όπως όλα δείχνουν έχει αφήσει πίσω της οριστικά το παρελθόν, καθώς αγόρασε νέο σπίτι.

Αναλυτικότερα η 54χρονη τραγουδίστρια, αποφάσισε να αγοράσει μία έπαυλη αξίας 21 εκατομμυρίων δολαρίων στο Λος Άντζελες.

Η υπερπολυτελής έπαυλη, η οποία μεταξύ άλλων διαθέτει αχυρώνα, στάβλους, ξενώνα, πισίνα, ιδιωτικό κινηματογράφο και ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, βρίσκεται στην περιοχή Hidden Hills, όπου κατοικούν κάποιοι από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ.

Jennifer Lopez splurges on $21M LA compound as she and ex Ben Affleck struggle to sell their marital mansion https://t.co/oDq0k2Troj