Τζέιμς Κάμερον: Ενοχλημένος με τις φήμες ότι ετοιμάζει ταινία για το υποβρύχιο Titan

Ο Τζέιμς Κάμερον διέψευσε τις φήμες ότι ετοιμάζει ταινία για την πρόσφατη ενδόρρηξη του υποβρυχίου Titan της OceanGate στον Ατλαντικό, ένα ατύχημα που στοίχισε τη ζωή και στους πέντε επιβάτες του.

Μάλιστα, ο Τζέιμς Κάμερον χαρακτήρισε «προσβλητικούς» τους εν λόγω ισχυρισμούς, ότι δηλαδή θα σκηνοθετήσει την καταστροφή του υποβρυχίου στα βάθη του ωκεανού «Titan» μόνο και μόνο επειδή είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας «Τιτανικός». Στην απάντησή του, ο σκηνοθέτης είπε ότι «δεν απαντά συνήθως σε προσβλητικές φήμες στα μέσα ενημέρωσης, αλλά πρέπει τώρα. ΔΕΝ βρίσκομαι σε συζητήσεις για μια ταινία που να αφορά το OceanGate, ούτε θα μιλήσω ποτέ», κατέληξε.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.