Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Η σκληρή μάχη με τα ιατρικά έξοδα – Είχε βγάλει σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα

Η σύζυγός του αποκάλυψε ότι τα ιατρικά έξοδα τους είχαν εξαντλήσει οικονομικά, ζητώντας δημόσια δωρεές για να μην χάσουν το σπίτι τους

The LiFO team
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Η σκληρή μάχη με τα ιατρικά έξοδα – Έβγαλε σε δημοπρασία προσωπικά του αντικείμενα
Φωτ. αρχείου Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ / Getty Images
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες των 1990s και των 2000s.

Με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη νεανική σειρά Dawson’s Creek, περπάτησε σε μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα κόκκινα χαλιά και το πρόσωπό του κοσμούσε εξώφυλλα περιοδικών, με ένα να τον χαρακτηρίζει «νέο σούπερ σταρ».

Ωστόσο, η ζωή του άλλαξε δραματικά όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου πριν από τρία χρόνια. Οι δαπάνες για τη θεραπεία του ήταν τόσο υψηλές που η οικογένειά του χρειάστηκε τη βοήθεια φίλων και θαυμαστών, αναδεικνύοντας το πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η οικονομική κατάσταση όχι μόνο για πολλούς ηθοποιούς, ανεξαρτήτως φήμης, αλλά και για εκατομμύρια Αμερικανούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσβάσταχτα έξοδα υγείας.

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, πατέρας έξι παιδιών, πέθανε την Τετάρτη και η σύζυγός του αποκάλυψε ότι οι ιατρικές δαπάνες τους είχαν εξαντλήσει οικονομικά, ζητώντας δημόσια δωρεές για να μην χάσουν το σπίτι τους, συγκεντρώνοντας μέχρι στιγμής 2,3 εκατομμύρια δολάρια.

Τους τελευταίους μήνες της ζωής του, ο ηθοποιός είχε μοιραστεί πόσο επιβαρυντικά ήταν οικονομικά τα έξοδα για τις θεραπείες, φτάνοντας στο σημείο να δημοπρατήσει προσωπικά αντικείμενα που είχε κρατήσει για δεκαετίες από τις διάσημες δουλειές του, όπως το καρό πουκάμισο που φορούσε στο πρώτο επεισόδιο του Dawson’s Creek, ένα κολιέ που είχε δώσει στον χαρακτήρα της Κέιτι Χολμς και τα αθλητικά παπούτσια που φόρεσε στην ταινία Varsity Blues το 1999.

Οι αμοιβές εκείνης της εποχής ήταν πολύ χαμηλές για τον ίδιο. Είχε δηλώσει ότι πληρωνόταν σχεδόν τίποτα για το Dawson’s Creek και το συμβόλαιό του δεν περιλάμβανε residuals, τα έσοδα που λαμβάνουν ηθοποιοί και συντελεστές όταν η σειρά ξαναπροβάλλεται.

Με άλλα λόγια, ενώ άλλοι πρωταγωνιστές της ίδιας εποχής, όπως εκείνοι του Friends, συνέχιζαν να κερδίζουν εκατομμύρια από επαναλήψεις, ο ίδιος δεν είχε αυτή την οικονομική ασφάλεια.

Παρά τη διάγνωση, συνέχισε να εργάζεται, εμφανιζόμενος το 2025 σε δύο επεισόδια της σειράς Overcompensating. Ωστόσο, η περιορισμένη εργασία του ίσως τον απέκλεισε από το να δικαιούται ασφαλιστική κάλυψη μέσω του συνδικαλιστικού οργανισμού ηθοποιών SAG-AFTRA, που απαιτεί τουλάχιστον 108 ημέρες εργασίας ή έσοδα πάνω από 28.090 δολάρια το χρόνο για να παρέχεται ασφάλιση.

Ο θάνατός του έφερε στο προσκήνιο ξανά το ζήτημα του υψηλού κόστους υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ, όπου εκατομμύρια πολίτες δυσκολεύονται να πληρώσουν ακόμη και βασικές θεραπείες.

Ακόμη και με ασφάλιση, το κόστος χημειοθεραπείας μπορεί να φτάσει από 1.000 έως 12.000 δολάρια το μήνα, ανάλογα με τη θεραπεία.

Με πληροφορίες από BBC

