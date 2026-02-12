Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Το συγκινητικό αντίο από τις Σάρα Μισέλ Γκέλαρ και Κέιτι Χολμς

Ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη, μετά από μία δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 48 ετών.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης με θαυμαστές και συναδέλφους του να κατακλύζουν τα social media με μηνύματα αγάπης και σεβασμού στη μνήμη του.

Τα μηνύματα αγάπης από ηθοποιούς για τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

«Μεγάλωσα μαζί με τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ. Ήταν από τους καλούς ανθρώπους. Είναι μία πραγματική απώλεια», έγραψε η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ σε story της στο Instagram.

Η Κέιτι Χολμς έκανε επίσης ανάρτηση για στον συμπρωταγωνιστή της στο «Dawson's Creek», αναφερόμενη σε όσα έζησαν μαζί. Σε ένα χειρόγραφο σημείωμα που δημοσίευσε στο Instagram, η Χολμς έγραψε μεταξύ άλλων:

«Τζέιμς, σε ευχαριστώ. Το να μοιράζομαι τον χώρο με τη φαντασία σου ήταν ιερό -να αναπνέουμε τον ίδιο αέρα στη γη της δημιουργίας και να εμπιστευόμαστε ότι οι καρδιές μας ήταν ασφαλείς στην έκφρασή τους. Αυτές είναι μερικές από τις αναμνήσεις, μαζί με γέλια, συζητήσεις για τη ζωή, τραγούδια του Τζέιμς Τέιλορ — περιπέτειες μιας μοναδικής νιότης».

Η ηθοποιός συνέχισε περιγράφοντας τον αγαπημένο της φίλο ως έναν άνθρωπο με «γενναιότητα, συμπόνια, ανιδιοτέλεια και δύναμη».

«Ήταν το ταξίδι ενός ήρωα. Θρηνώ αυτή την απώλεια με την καρδιά μου να βιώνει την πραγματικότητα της απουσίας του, αλλά και με βαθιά ευγνωμοσύνη για το αποτύπωμα που άφησε σε αυτήν», συμπλήρωσε.