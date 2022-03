Τζέιμι Λι Κέρτις: «Είμαι περήφανη και ευγνώμων ως γονέας ενός τρανς παιδιού»

Η Τζέιμι Λι Κέρτις έκανε ένα συγκινητικό αφιέρωμα για τα γενέθλια της κόρης της, Ρούμπι, καταδικάζοντας ταυτόχρονα τα νομοσχέδια κατά των LGBT+ που κάνουν «διακρίσεις» και αναδύονται σε όλες τις ΗΠΑ.

Η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε πέρυσι ότι η 26χρονη κόρη της, Ρούμπι Γκεστ είναι τρανς, ανακοινώνοντας επίσης πως θα ιερουργήσει στον γάμο της.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της να φοράει μια μπλούζα με την σημαία των τρανς, η Τζέιμι Λι Κέρτις έγραψε: «Σήμερα είναι τα γενέθλια της τρανς κόρης μου. Είμαι περήφανη και ευγνώμων που είμαι ο γονέας ενός τρανς παιδιού και στέλνω υποστήριξη σε όλες τις τρανς οικογένειες σε όλες τις ΗΠΑ που στοχοποιούνται αυτή τη στιγμή από συντηρητικά νομοσχέδια».

Και συνέχισε: «Αυτή η χώρα βασίστηκε στην ελευθερία. Μια θεμελιωδώς απλή ιδέα πως όλοι όσοι ζουν εδώ πρέπει να είναι ελεύθεροι να ονειρεύονται και να πετυχαίνουν ελεύθερα αυτό που θέλουν. Τώρα οι πολιτικοί λένε ότι οι γονείς που παρέχουν θεραπεία επιβεβαίωσης φύλου στα παιδιά τους είναι εγκληματίες και αξίζουν φυλάκιση. Αυτοί οι νόμοι είναι μεροληπτικοί, άδικοι και αντιαμερικανικοί. Η ελευθερία της έκφρασης περιλαμβάνει την έκφραση φύλου!».

«Ως περήφανος γονιός της τρανς κόρης μου ορκίζομαι να χρησιμοποιήσω την ελευθερία του λόγου μου και το δικαίωμα ψήφου μου για να στηρίξω το παιδί μου και όλα τα παιδιά που προσπαθούν να ζήσουν ελεύθερα όπως είναι», καταλήγει.

Η Ρούμπι Γκεστ, κόρη της Τζέιμι Λι Κέρτις, απάντησε στο tweet, τονίζοντας πόσο την έχει «στηρίξει» η μητέρα της από τότε που έκανε coming out ως τρανς.

«Η μαμά μου με στήριξε σε όλη τη διαδρομή από τότε που αποκάλυψα ότι είμαι τρανς. Την αγαπώ τόσο πολύ», είπε. «Υπάρχουν σύμμαχοι παντού για την τρανς κοινότητα. Απλά πρέπει να τους ψάξεις. Και θα σταθούμε στο πλευρό σας σε όλο τον δρόμο».

My mom has supported me all the way ever since i came out as trans. I love her so much. there are allies everywhere for the trans community. you just need to look for them. and we will stand by your side for the long run #PRIDE https://t.co/ldmoXTmRlo