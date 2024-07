Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Έργο τέχνης η φωτογραφία σύλληψής του - Γίνεται ανάρπαστη

Η φωτογραφία σύλληψης του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ στα Χάμπτονς έγινε έργο τέχνης και η ζήτηση γι' αυτό είναι τεράστια, όπως δηλώνει ο δημιουργός Robert Lohman.

Δύο είναι οι καλλιτέχνες στα Χάμπτονς που μετέτρεψαν την φωτογραφία σύλληψης του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ (Justin Timberlake) σε έργο τέχνης εμπνευσμένο από τον 'Αντι Γουόρχολ.

Διακοσμητής εσωτερικών χώρων και ζωγράφος ο Robert Lohman συνεργάστηκε με την φίλη του, φωτογράφο, Mary Godfrey και κυκλοφόρησαν μια περιορισμένης έκδοσης σειρά εκτύπωσης inkjet σε καμβά με τη φωτογραφία που δεν θα θέλει ο σταρ να θυμάται. Μέσα σε λίγες ημέρες όχι μόνο κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των κατοίκων αλλά κοντεύει να εξαντληθεί.

«Εξαφανίζεται από τα ράφια» αναφέρει ο δημιουργός του, Robert Lohman. «Πλέον δουλεύουμε σκληρά για να καλύψουμε τις παραγγελίες που φτάνουν!».

Robert Lohman and Mary Godfrey immortalized a recent mugshot of Justin Timberlake into a Warhol-style portrait for sale at Romany Kramoris. https://t.co/SA3wygEdyo