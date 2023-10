Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ χώρισε τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς με δύο μόνο λέξεις

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ χώρισε την Μπρίτνεϊ Σπίαρς με ένα μήνυμα μονάχα δύο λέξεων, σύμφωνα με το Page Six.

Στα επερχόμενα απομνημονεύματά της, με τίτλο «The Woman in Me», η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αποκάλυψε πώς έκανε έκτρωση αφού έμεινε έγκυος από τον Τίμπερλέϊκ. Τώρα το Page Six υποστηρίζει πώς εκείνος της ανακοίνωσε τον χωρισμό τους με ένα κείμενο δύο μονάχα λέξεων τον Φεβρουάριο του 2002.

«Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που υπάρχει κάτι μέσα τους και δεν ξέρεις από πού προέρχεται. Είναι σαν ένας παράγοντας "Χ". Αυτό είδαμε με εκείνη», είπε ο σκηνοθέτης Κρις Απλμπάουμ στο Page Six. «Ήμουν τόσο χαρούμενος που αυτό το άτομο που ήταν το μεγαλύτερο αστέρι στον κόσμο ήταν όλα όσα ήθελα να είναι και ακόμα περισσότερα». Ο ίδιος μοιράστηκε με το Page Six αποκλειστικές φωτογραφίες που δείχνουν την Σπίαρς πίσω στα παρασκήνια λίγο πριν από το μήνυμα του χωρισμού.

Σύμφωνα με τον Κρις Απλμπάουμ η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξαφανίστηκε ξαφνικά για περίπου 20 με 40 λεπτά, που είναι «μεγάλο χρονικό διάστημα» επειδή κοστίζει «20 χιλιάρικα όταν απλά κάθεσαι». Όταν έφτασε στο τροχόσπιτό της, είδε την τραγουδίστρια να κάθεται στο πάτωμα με τα πόδια σταυρωμένα, με μουτζουρωμένο το πρόσωπο από το μακιγιάζ και δακρυσμένη.

Όπως είπε ο Κρις Απλμπάουμ του έδειξε το κινητό της λέγοντάς του «δεν μπορώ να το πιστέψω. Κοίταξέ το. Αυτό συνέβη». Στη συνέχεια έδειξε ένα μήνυμα από τον Τίμπερλεϊκ που έγραφε: «It’s over»(μτφρ Τελείωσε). Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, 21 ετών τότε, προσπαθούσε να επικοινωνήσει με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς όλη την ημέρα ενώ βρισκόταν σε γυρίσματα, σύμφωνα με τον Κρις Απλμπάουμ, και ήταν «τσαντισμένος» για την απιστία της με τον χορογράφο Γουέιντ Ρόμπσον. Η ίδια παραδέχεται στο βιβλίο της ότι τον απάτησε.

Ο Κρις Απλμπάουμ ανέφερε ακόμα πως η επί χρόνια βοηθός και φίλη της Σπίαρς. Φελίσια Κουλότα, πέρασε το χέρι της γύρω από τον ώμο της τραγουδίστριας και προσπάθησε να την παρηγορήσει. Η Σπίαρς δίσταζε να τελειώσει το γύρισμα, αλλά ο Κρις Απλμπάουμ είπε ότι την ενθάρρυνε λέγοντάς της ότι «αν δεν το χεις, το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά αν θέλεις να βγεις εκεί έξω και να ολοκληρώσεις αυτό το τελευταίο γύρισμα, μπορείς να του δείξεις ότι μόλις έκανε το μεγαλύτερο γ@@@νο λάθος της ζωής του».

Η Σπίαρς τον κοίταξε και απάντησε: «Ξέρεις, αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θα του δείξω ότι χάλασε το καλύτερο πράγμα που είχε ποτέ». Ο Κρις Απλμπάουμ θυμάται ότι η τραγουδίστρια γύρισε τη σκηνή της βροχής στο βίντεο κλιπ με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σαν να ήταν «σε αποστολή»

