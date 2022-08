Τζάγκουαρ ταξίδεψε από την Αριζόνα στο Μεξικό - «Ελπίδες για τα απειλούμενα ζώα και το τείχος που διχοτομεί το περιβάλλον τους»

Τον αποκαλούν «Eλ Χέφε», είναι τουλάχιστον 12 ετών και το πέρασμά του από τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού έχει προκαλέσει ενθουσιασμό και στις δύο πλευρές, σύμφωνα με το δημοσίευμα του ΑP.

Εντοπίστηκε στην πολιτεία Σορόνα του Μεξικού, όπως επιβεβαίωσαν ερευνητές αναπτερώνοντας τις ελπίδες ότι τα απειλούμενα αιλουροειδή μπορούν να περάσουν το τείχος των συνόρων που διχοτομεί το φυσικό τους περιβάλλον.

Εντοπίστηκε σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τον Νοέμβριο από μια μεξικανική μη κερδοσκοπική οργάνωση, την Profauna, η οποία χρησιμοποιεί περισσότερες από 150 κάμερες με αισθητήρες κίνησης για να παρακολουθεί την άγρια ζωή.

Λόγω του τεράστιου όγκου φωτογραφιών, οι ερευνητές χρειάστηκαν να φτάσει το καλοκαίρι για να κάνουν την ταυτοποίησή του, σύμφωνα με την Washington Post.

Σημειωτέον τα τζάγκουαρ μπορούν να αναγνωριστούν από τις κηλίδες τους, οι οποίες χρησιμεύουν ως ένα είδος μοναδικού δακτυλικού αποτυπώματος.

O Xέφε -«το αφεντικό» στα ισπανικά- είναι ένα από τους λίγα που πέρασαν από τα σύνορα που καλύπτονται από τοίχο και άλλες υποδομές για να σταματήσουν τους εμπόρους ναρκωτικών και τους μετανάστες. «Έχει ταξιδέψει από πολύ μακριά» λένε οι οικολόγοι της πρωτοβουλίας «Borderlands Linkages Initiative».

The image on the left is El Jefe in central Sonora in 2021 Photo: PROFAUNA/Borderlands Linkages Initiative, on the right is El Jefe in Arizona’s Santa Rita Mountains in 2015 Photo: University of Arizona/USFWS. pic.twitter.com/cTTeB4ZrLj