Τυφώνας Μίλτον: «Όποιος μείνει, θα πνιγεί», από πόρτα σε πόρτα η αστυνομία - Τι λένε ομογενείς στη Φλόριντα

Πολλοί είναι οι ομογενείς ανάμεσα σε εκείνους που εγκαταλείπουν τη Φλόριντα τις τελευταίες ώρες, μετά τις εκκλήσεις των τοπικών αρχών για τον τυφώνα Μίλτον που αναμένεται να χτυπήσει την περιοχή τις επόμενες ώρες.

Ένας ομογενής που ήδη εγκατέλειψε τη Φλόριντα κι ένας που περιμένει εντολή εκκένωσης μίλησαν στο ΕΡΤΝews και την εκπομπή «Συνδέσεις», γι’ αυτό που «συμβαίνει πρώτη φορά», καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το πλήγμα από τον τυφώνα Μίλτον.

Ο πρώην σερίφης στη Φλόριντα, Γιώργος Στεφανάκης, σφράγισε το σπίτι του στο ελληνικό χωριό στο Πορτ Σπρινγκς, απέναντι από την Τάμπα και μεταφέρθηκε τρεις ώρες μακριά, στο Ορλάντο. Όμως, ο γιος του παραμένει στη Φλόριντα, που δοκιμάστηκε πριν από δύο εβδομάδες από τον τυφώνα Ελίν.

«Στρώματα, καρέκλες, όλα είναι απ' έξω. Η πλημμύρα που είχαμε ήταν πολύ σοβαρή και τώρα περιμένουμε και πιο σοβαρό θέμα. O γιος μου θα φύγει το πρωί και ακόμη δεν έχει αρχίσει τίποτα, μόνο λίγος αέρας», είπε ο ομογενής.

Μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) στη Φλόριντα ο ομογενής Ηλίας Μώρος είπε ότι ήδη έχουν εκκενωθεί τα παράλια με την αστυνομία να προειδοποιεί «από πόρτα σε πόρτα ότι όποιος μείνει να πνιγεί σίγουρα», ενώ συνδράμουν στην απομάκρυνση 5.000 στρατιώτες.

