Τυφώνας Μίλτον: Βίντεο προσομοίωσης δείχνει πώς θα χτυπήσει τη Φλόριντα

Ο τυφώνας Μίλτον αναμένεται να φτάσει αργά το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) στις ακτές της Φλόριντα και ήδη οι ΗΠΑ σημάνουν συναγερμό για τη «χειρότερη» καταιγίδα που πλήττει την περιοχή της Τάμπα τα τελευταία 100 και πλέον χρόνια.

Η άφιξη του Μίλτον έχει θορυβήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις εκπομπές παρουσίασης καιρικού δελτίου, να καταβάλλουν προσπάθειες, προκειμένου να εξηγήσουν στον κόσμο, πόσο επικίνδυνος θα είναι ο νέος κυκλώνας. Η παρουσιάστρια του Weather Channel, έδειξε μέσω της τεχνολογίας προσομοίωσης, FloodFX, πώς περίπου θα μοιάζει το «χτύπημα» της νέας κακοκαιρίας στη Φλόριντα.

Το νερό αναμένεται να ξεπεράσει τα 4,5 μέτρα σε ορισμένες περιοχές, όπως η Τάμπα. Στο βίντεο του The Weather Channel τα νερά της πλημμύρας φαίνονται να ξεπερνούν σε ύψος κατά πολύ την παρουσιάστρια.

Hurricane Milton is expected to bring a destructive storm surge to Florida's west coast. @StephanieAbrams uses our FloodFX simulation technology to show you what that could look like ⬇️ pic.twitter.com/rg996zNHy2