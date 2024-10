Συναγερμός για τον τυφώνα Μίλτον: Αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 5 και πλησιάζει στην Φλόριντα

O Μίλτον αναμένεται ότι θα φτάσει στις ακτές της Φλόριντα αργά το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) ως επικίνδυνος τυφώνας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

Ο κυκλώνας Μίλτον βρίσκεται σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης Τάμπα στη Φλόριντα με ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το NHC με έδρα το Μαϊάμι.

#Milton is the fastest Atlantic hurricane to intensify from a Tropical Depression to a Category 5 Hurricane, taking just over 48 hours. This animation shows Milton as it intensified, with the heaviest rains (red) concentrated near the center. https://t.co/uXpdGH1yEd pic.twitter.com/YWwrpgQcTe — NASA Earth (@NASAEarth) October 8, 2024

Ο Μίλτον ενισχύθηκε ξανά σε κυκλώνα κατηγορίας 5 – το ανώτατο επίπεδο στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον – και προβλέπεται να φθάσει στη δυτική ακτή της Φλόριντα το βράδυ της Τετάρτης.

Hurricane #Milton was just filmed from space over Florida by an astronaut flying in the ISS space station 🔥 pic.twitter.com/dnCUPRxMuL — Adjusted55 (@BillPrinter00) October 8, 2024

Εν τω μεταξύ, το NHC ανακοίνωσε πως ένας άλλος κυκλώνας, ο Λέσλι, εντοπίζεται 2.400 χιλιόμετρα δυτικά του Πράσινου Ακρωτηρίου με ανέμους που φθάνουν τα 120 χλμ/ώρα.

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 "Miss Piggy" to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.



Visit https://t.co/UoRa967zK0 for information that you… pic.twitter.com/ezmXu2Zqta — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 8, 2024

Ο Μίλτον είναι «η χειρότερη» καταιγίδα που πλήττει την περιοχή της Τάμπα τα τελευταία 100 και πλέον χρόνια, σύμφωνα με το NHC, το οποίο αναφέρεται στον Μίλτον με τη βασική του κατηγορία και όχι την εξέλιξή του σε τυφώνα.

Η τροχιά του τυφώνα υποδηλώνει ότι θα περνούσε τη μεξικανική πόλη Μέριδα, όπου κατοικούν 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης προτού στραφεί βόρεια προς τις ΗΠΑ. Μεξικανοί αξιωματούχοι διώχνουν με λεωφορεία ανθρώπους από παράκτιες περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Ο Μίλτον αναμένεται να χτυπήσει τη νοτιοδυτική ακτή της Φλόριντα μέχρι την Τετάρτη το απόγευμα, τοπική ώρα, ανέφερε στην τελευταία της ενημέρωση η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, και θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφές σε περιοχές που ήδη ταλαιπωρούνται από την καταστροφή του τυφώνα Helene πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Traffic tails back for miles as highways are clogged with Florida residents evacuating ahead of Hurricane Milton, which is forecast to make landfall as an "extremely dangerous" Category 3 storm Wednesday night or early Thursday morning.#Florida #tampa #Helene #Milton #Hurricane pic.twitter.com/ikckHJPGZv — PandaNotícias (@SichuanStyle) October 9, 2024

Σχεδόν όλη η δυτική ακτή της Φλόριντα βρισκόταν υπό προειδοποίηση τυφώνα, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους να καλούνται να εκκενώσουν, διαφεύγοντας από πιθανές καταστροφικές ζημιές και διακοπές ρεύματος που θα μπορούσαν να διαρκέσουν μέρες. Καθώς απομένει μία ημέρα για να φύγει ο κόσμος, οι τοπικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες για μποτιλιαρίσματα και μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων.

Is this Florida person a genius or what….need the after #Milton update pic.twitter.com/2FcFA4Fe9n — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) October 9, 2024

«Εάν έχετε τα μέσα να το κάνετε φύγετε σήμερα», απηύθυναν έκκληση, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, οι αρχές της Φλόριντα, απευθυνόμενες κυρίως στους πολίτες της περιοχής της Τάμπας (περίπου 3 εκατομμύρια κάτοικοι) στον Κόλπο του Μεξικού.

«Τώρα είναι η στιγμή που έχετε τη δυνατότητα να λάβετε τις απαραίτητες αποφάσεις για να κρατήσετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας ασφαλή», δήλωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, σε μια ενημέρωση νωρίς την Τρίτη. «Σας προτρέπουμε να εκτελέσετε το σχέδιό σας. Ας προετοιμαστούμε για το χειρότερο και ας προσευχηθούμε να αποδυναμώσουμε και να ελπίζουμε για το μικρότερο δυνατό ποσό ζημίας, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια μεγάλη, μεγάλη επίδραση στη δυτική ακτή της Φλόριντα».