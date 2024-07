Ο τυφώνας Γκέμι «σάρωσε» την Ταϊβάν και κατευθύνεται προς την Κίνα

Ο τυφώνας Γκέμι μετά το «πέρασμά» του από τη βόρεια Ταϊβάν σήμερα, κατευθύνεται προς στην Κίνα, όπου αναμένεται να προκαλέσει ισχυρά καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο τυφώνας άφησε πίσω του στην Ταϊβάν τουλάχιστον δυο νεκρούς, αλλά και εκτεταμένες πλημμύρες. Παράλληλα, προκάλεσε το ναυάγιο ενός φορτηγού πλοίου υπό σημαία Τανζανίας με εννεαμελές πλήρωμα, υπηκόους της Μιανμάρ. Το πλοίο βυθίστηκε ανοικτά της Καοσιούγκ, ενός λιμανιού στη νότια Ταϊβάν, και δεν έχει υπάρξει έκτοτε επικοινωνία με τους ναυτικούς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ήταν ο ισχυρότερος τυφώνας που έπληξε τη νήσο τα τελευταία οκτώ χρόνια, συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας ως ακόμη και 227 χιλιομέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν. Μεταξύ των προβλημάτων που προκάλεσε, ήταν και η διακοπή της ηλεκτροδότησης, η οποία έπληξε κάπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά.

Ωστόσο πλέον η παροχή έχει αποκατασταθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της, σύμφωνα με την εταιρεία Taipower. Γραφεία, σχολεία και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ανάμεσά τους οι χρηματαγορές, παραμένουν εκτός λειτουργίας σήμερα. Τα περισσότερα τρένα θα ξαναρχίσουν να κυκλοφορούν μετά τις 15:00 (10:00 ώρα Ελλάδας), ενώ όλες οι πτήσεις εσωτερικού και 185 πτήσεις προς και από διεθνή αεροδρόμια ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 266 τραυματίστηκαν εξαιτίας του τυφώνα, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές. Στην Κίνα, ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει με καταρρακτώδεις βροχές την επαρχία Φουτζιάν εντός της ημέρας, προτού κινηθεί προς βορρά και σταδιακά εξασθενίσει πάνω από το έδαφος τις επόμενες ώρες. Ήδη απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους κάπου 150.000 άνθρωποι.



Τέλος, σημειώνεται πως ο τυφώνας Γκέμι είχε αφήσει πίσω ήδη άλλους 6 νεκρούς στις Φιλιππίνες, προτού κινηθεί προς την Ταϊβάν.

