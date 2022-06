To Twitter μπλόκαρε προσωρινά τον ηθοποιό Laurence Fox- Ανάρτησε σβάστικα στα χρώμα του ουράνιου τόξου

Ο Βρετανός ηθοποιός Laurence Fox αποκλείστηκε προσωρινά από το Twitter μετά την ανάρτησή του όπου απεικόνιζε μία σβάστικα στα χρώματα της σημαίας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Το Twitter μπλόκαρε σήμερα τον λογαριασμό του ηθοποιού και αποτυχημένου υποψήφιου για τη δημαρχία του Λονδίνου, καθώς ο ίδιος νωρίτερα είχε αντικαταστήσει την εικόνα του προφίλ του με μια φωτογραφία μιας σβάστικας με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Ο λογαριασμός του άνοιξε αργότερα αφού αντικατέστησε την εικόνα με ένα μικρό αγαλματάκι που φορά μία σημαία Pride.

Στη συνέχεια ανάρτησε την ειδοποίηση που έλαβε από το Twitter για το μπλοκάρισμα του λογαριασμού του.

«Μπορείτε ανοιχτά να αποκαλέσετε την σημαία της Βρετανίας σύμβολο του φασισμού και του ολοκληρωτισμού στο Tw**ter. Δεν μπορείς να επικρίνεις τις ιερές σημαίες» έγραψε.

You can openly call the 🇬🇧 a symbol of facism and totalitarianism on Twatter. You cannot criticise the holy flags 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️. pic.twitter.com/goKvFHV7x2



Ακολούθησαν σφοδρές αντιδράσεις για την σβάστικα με τα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ειδικά τώρα που διανύουμε τον μήνα Υπερηφάνειας και λίγες μόνο μέρες μετά την θανατηφόρο επίθεση σε γκέι μπαρ στο Όσλο.

«Τα Tweets απόψε από τη Laurence Fox είναι πραγματικά αηδιαστικά», έγραψε η τρανς δημοσιογράφος India Willoughby σημειώνοντας ότι σε ορισμένες χώρες, θα πήγαινε στη φυλακή λόγω της προβολής του ναζιστικού συμβόλου.

The Tweets tonight from Laurence Fox are truly disgusting. More so coming 48 hours after the killings at an Oslo gay bar. In Pride month too. In some countries he’d go to jail for displaying a swastika. I hope @Twitter issue a permanent ban, and the @metpoliceuk prosecute pic.twitter.com/9N9z3hB2bk