Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Xιλιάδες πολίτες θρηνούν σε αγρυπνίες σε όλη την Αυστραλία

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται σε αγρυπνίες σε όλη την Αυστραλία, για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ.

Την ώρα που η κυβέρνηση της Αυστραλίας υπόσχεται να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία περί όπλων μετά την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση της Κυριακής, η χώρα παραμένει σοκαρισμένη και θρηνεί τα θύματα της.

Είκοσι πέντε άνθρωποι παραμένουν σε νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία της χώρας, ανάμεσά τους και ο Άχμεντ αλ-Άχμεντ, ο άνδρας που όρμησε πάνω σε έναν από τους δράστες, του άρπαξε το όπλο και έχει ανακηρυχθεί εθνικός ήρωας.

Μάλιστα, η σελίδα στο GoFundMe που δημιουργήθηκε για την οικονομική στήριξη της οικογένειάς του έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 1,3 εκατ. δολάρια. Την ίδια ώρα ερευνώνται οι σχέσεις των δραστών της επίθεσης με το ISIS.

Παράλληλα, ένας εκ των δύο δραστών, ο 24χρονος Ναβίντ Άκραμ, παραμένει επίσης νοσηλευόμενος και αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες τις επόμενες ημέρες. Ο πατέρας του, σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά στο σημείο της επίθεσης.

Την ίδια ώρα, περισσότερα από χίλια άτομα συγκεντρώθηκαν στο Bondi Pavilion για να τιμήσουν τις 24 ώρες από τη φονική επίθεση της Κυριακής. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, και η αρχηγός της αντιπολίτευσης, Κέλι Σλόουν.

Huge crowd gathers in Bondi - of all faiths and none - coming together as speeches are made by Jewish leaders and flowers are added to an increasingly big collection. #bondi #sydney pic.twitter.com/bTRUw8ItvH — Jonathan Samuels (@jonathansamuels) December 16, 2025

Good will always defeat evil. pic.twitter.com/fY8O8jZadS — Eyal Yakoby (@EYakoby) December 15, 2025

Εκατοντάδες άτομα συμμετείχαν επίσης σε αγρυπνία προσευχής στη συναγωγή Chabad of Bondi, όπου εκκλησιάζονταν πολλοί από όσους επηρεάστηκαν από την επίθεση και όπου ένας από τους νεκρούς, ο Έλι Σλάνγκερ, ήταν βοηθός ραβίνου.

Στο προάστιο Κόλφιλντ της Μελβούρνης, την καρδιά της μεγαλύτερης εβραϊκής κοινότητας της Αυστραλίας, περισσότερα από 2.000 άτομα – ανάμεσά τους ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ρίτσαρντ Μαρλς, η πρωθυπουργός της Βικτόρια, Τζασίντα Άλαν, και η επικεφαλής της πολιτειακής αντιπολίτευσης, Τζες Γουίλσον – συγκεντρώθηκαν στη συναγωγή Caulfield Shule.

Thank you to Rabbi Rabin and Caulfield Shule for hosting tonight’s moving vigil.



Let light defeat hate. pic.twitter.com/6cjCt4zrG0 — Jacinta Allan (@JacintaAllanMP) December 15, 2025

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε κανονικά μια πολυπολιτισμική γιορτή της Χανουκά στην πλατεία Federation Square της Μελβούρνης, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Pillars of Light. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε επίσης έξω από την Αυστραλιανή Ύπατη Αρμοστεία στο Λονδίνο το βράδυ της Κυριακής, ενώ αγρυπνίες έγιναν και στο Ισραήλ.

Τα αντισημιτικά περιστατικά – συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων, βανδαλισμών, απειλών και εκφοβισμού – υπερτριπλασιάστηκαν στη χώρα τον χρόνο μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα, σύμφωνα με έκθεση της ειδικής απεσταλμένης της κυβέρνησης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, Τζίλιαν Σίγκαλ.

Πέρυσι σημειώθηκαν αντισημιτικές επιθέσεις στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη. Συναγωγές και αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, επιχειρήσεις και σπίτια βανδαλίστηκαν με γκράφιτι και Εβραίοι δέχθηκαν επιθέσεις σε πόλεις όπου ζει το 85% του εβραϊκού πληθυσμού της χώρας.

Με πληροφορίες από Guardian