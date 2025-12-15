Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Σχέδια για ακόμη αυστηρότερη νομοθεσία περί όπλων

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι προχωρά σε περαιτέρω αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα πυροβόλα όπλα, μετά την τρομοκρατική επίθεση με τα 16 θύματα στο Σίδνεϊ.

Πρόκειται, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, για τη φονικότερη μαζική επίθεση που έχει σημειωθεί στη χώρα τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια. Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή σε εβραϊκή γιορτή στο Bondi Beach του Σίδνεϊ και στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ενώ στα θύματα συγκαταλέγεται ένα 10χρονο κορίτσι, ένας ραβίνος και ένας εκ των δραστών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί προήλθαν από πατέρα και γιο. Ο 50χρονος πατέρας έπεσε νεκρός επί τόπου από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ ο 24χρονος γιος του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές δεν έδωσαν επίσημα τα ονόματά τους, ωστόσο αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης τους ταυτοποίησαν ως Sajid Akram και Naveed Akram. Στο όχημά τους βρέθηκαν δύο σημαίες του Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με το ABC News.

Σίδνεϊ: Μέσα σε 10 έως 20 λεπτά η επίθεση

Η επίθεση διήρκεσε από 10 έως 20 λεπτά, με τους δράστες να ανοίγουν πυρ αδιακρίτως εναντίον ανδρών, γυναικών και παιδιών, προκαλώντας πανικό σε περίπου 1.000 παρευρισκόμενους. Οι ηλικίες των θυμάτων κυμαίνονταν από 10 έως 87 ετών, ενώ στους νεκρούς περιλαμβάνονται και επιζώντες του Ολοκαυτώματος.

Περίπου 40 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, μεταξύ αυτών και δύο αστυνομικοί, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι χαρακτήρισε την επίθεση «πράξη απόλυτου κακού, αντισημιτισμού και τρομοκρατίας», καταδικάζοντας απερίφραστα το χτύπημα. «Η εβραϊκή κοινότητα πονά. Σήμερα, όλοι οι Αυστραλοί στεκόμαστε δίπλα της. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να εξαλείψουμε τον αντισημιτισμό», δήλωσε, καταθέτοντας λουλούδια στον αυτοσχέδιο τόπο μνήμης στο Bondi Beach.

Σίδνεϊ: Νέα μέτρα μετά την τρομοκρατική επίθεση

Το υπουργικό συμβούλιο συμφώνησε να εξετάσει ακόμη αυστηρότερα μέτρα για τα όπλα, μεταξύ των οποίων περιορισμούς στη διάρκεια ισχύος των αδειών οπλοκατοχής, ανώτατο αριθμό όπλων ανά άδεια, καθώς και αυστηρότερες προϋποθέσεις για τους τύπους όπλων που επιτρέπονται. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία εθνικού μητρώου πυροβόλων όπλων.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο πατέρας κατείχε νόμιμη άδεια οπλοφορίας από το 2015 και είχε στην κατοχή του έξι δηλωμένα όπλα, γεγονός που αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για το αν ακόμη και το αυστηρό αυστραλιανό πλαίσιο ελέγχου χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Όπως τόνισε ο Αλμπανέζι, «οι συνθήκες των ανθρώπων αλλάζουν, κάποιοι μπορεί να ριζοσπαστικοποιηθούν με τον χρόνο· οι άδειες δεν μπορεί να είναι ισόβιες».

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πράξη ενός περαστικού, του Ahmed al Ahmed, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να αφοπλίζει έναν από τους ενόπλους, σώζοντας ζωές πριν τραυματιστεί σοβαρά από πυροβολισμούς. Νοσηλεύτηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ διαδικτυακός έρανος για τη στήριξή του συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατ. αυστραλιανά δολάρια.

Διεθνείς ηγέτες, μεταξύ τους και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ωστόσο, επέκρινε την κυβέρνηση Αλμπανέζι, συνδέοντας την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από την Αυστραλία με την αύξηση των αντισημιτικών επιθέσεων.

Η επίθεση στο Bondi Beach είναι η φονικότερη στη χώρα από το 1996, όταν 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Port Arthur της Τασμανίας -γεγονός που τότε οδήγησε στη ριζική αναμόρφωση των αυστραλιανών νόμων περί οπλοκατοχής. Σήμερα, η χώρα θρηνεί ξανά, με την κυβέρνηση να δηλώνει αποφασισμένη να αποτρέψει την επανάληψη μιας τέτοιας τραγωδίας.

Με πληροφορίες από Reuters