Τρία τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον αφαιρέθηκαν από streaming - Αμφιβάλλουν ότι είναι η φωνή του

Τρία τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον αφαιρέθηκαν από τις υπηρεσίες streaming, λόγω επίμονων ισχυρισμών ότι σε αυτά ο βασικός τραγουδιστής δεν είναι ο βασιλιάς της ποπ.

Πρόκειται για τα «Monster», «Keep Your Head Up» και «Breaking News», τα οποία συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ «Michael», που κυκλοφόρησε το 2010, μετά τον θάνατο του σταρ. Μια θαυμάστριά του έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για αυτό το ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι τα τρία τραγούδια ηχογραφήθηκαν με άλλο τραγουδιστή στο στούντιο.

H Sony Music και οι διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον ανακοίνωσαν ότι η αφαίρεσή των τραγουδιών από πλατφόρμες streaming δεν έχει καμία σχέση με την αυθεντικότητά τους. Σε ανακοίνωση επεσήμαναν ότι η ενέργεια αυτή «είναι ο πιο απλός και καλύτερος τρόπος για να αφήσουμε πίσω τη συζήτηση που σχετίζεται με αυτά τα τραγούδια, μια και καλή».

Τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ παραμένουν διαθέσιμα, επισημαίνουν στην ανακοίνωση. «Τίποτα σε αυτή την ενέργεια δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως κάτι που αφορά την αυθεντικότητα των τραγουδιών. Είναι καιρός να προχωρήσουμε από τον περισπασμό γύρω από αυτά», αναφέρουν ακόμη.

Οι αμφιβολίες για τα τραγούδια

Το «Michael», που κυκλοφόρησε το 2010, ήταν το πρώτο άλμπουμ με ακυκλοφόρητα τραγούδια που βγήκε μετά τον θάνατο του Τζάκσον το 2009. Πριν καν κυκλοφορήσει, η οικογένεια του σταρ εξέφρασε αμφιβολίες για το αν ο ίδιος είχε τραγουδήσει σε όλα τα κομμάτια.

«Προσπάθησα τόσο πολύ να αποτρέψω αυτή την τρέλα, αλλά δεν άκουγαν», είχε γράψει τότε ο ανιψιός του Τζάκσον, Ταρίλ. «Δεν ακούγεται σαν αυτόν», είχε σχολιάσει η αδελφή του σταρ, Λα Τόγια. Η Sony τότε είχε απαντήσει αναφέροντας ότι είχε «απόλυτη εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνάς μας, όπως και στις περιγραφές όσων ήταν στο στούντιο με τον Μάικλ, ότι τα φωνητικά είναι δικά του».

Όταν κυκλοφόρησε, το οπισθόφυλλο του άλμπουμ ανέφερε: «Αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνει εννέα ακυκλοφόρητα τραγούδια ερμηνευμένα από τον Μάικλ Τζάκσον. Αυτά τα τραγούδια ολοκληρώθηκαν πρόσφατα χρησιμοποιώντας μουσική από τα αυθεντικά φωνητικά κομμάτια και μουσική που δημιουργήθηκε από τους αναγνωρισμένους παραγωγούς».

Όμως, ακούγοντάς τα, οι φαν του σταρ της ποπ ήταν καχύποπτοι για τρία συγκεκριμένα τραγούδια. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι ο Τζάκσον τα έγραψε και τα ηχογράφησε το 2007. Όμως, επέμειναν οι φήμες ότι η φωνή ήταν του Αμερικανού τραγουδιστή Τζέισον Μαλάτσι, ο οποίος το 2011 πήρε τα εύσημα με ανάρτηση στο Facebook. Αργότερα ο μάνατζερ του το διέψευσε, υποστηρίζοντας ότι η ανάρτηση ήταν ψεύτικη.

Το 2014 η Βέρα Σέροβα, φαν του Μάικλ Τζάκσον, κατέθεσε αγωγή σε βάρος της Sony, των παραγωγών του άλμπουμ και των διαχειριστών της περιουσίας του σταρ. Τους κατηγόρησε ότι πούλησαν στην ίδια και σε άλλους ένα προϊόν που η εικόνα του διαστρεβλώθηκε. Επίσης, κατηγόρησε τους παραγωγούς ότι διέπραξαν «καλλιτεχνική απάτη», όταν πούλησαν τα τραγούδια στους διαχειριστές της περιουσίας του Τζάκσον, έναντι εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Sony και οι διαχειριστές της περιουσίας απέρριψαν τους ισχυρισμούς της και εφετείο έκρινε υπέρ τους, αφαιρώντας τους εναγόμενος από την αγωγή της Σέροβα.

«Επειδή δεν είχαν πραγματική γνώση της ταυτότητας του τραγουδιστή στα Breaking News, Monster και Keep Your Head Up, μπορούσαν να βγάλουν συμπέρασμα για αυτό το ζήτημα μόνο από τη δική τους έρευνα και τα διαθέσιμα στοιχεία», ανέφεραν τα δικαστικά έγγραφα. Με βάση αυτό, οι δικαστές έκριναν ότι οι όποιοι ισχυρισμοί διατυπώνονται στο εξώφυλλο του άλμπουμ και σε υλικό προώθησης «ισοδυναμεί με έκφραση άποψης παρά ενός δεδομένου».

Η δικαστική διαμάχη της Σέροβα με τους παραγωγούς συνεχίζεται, ενώ η φαν του Μάικλ Τζάκσον έχει ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο της Καλιφόρνιας να επαναφέρει την αγωγή σε βάρος της Sony.

Με πληροφορίες από BBC