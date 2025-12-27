ΔΙΕΘΝΗ
Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Κρήτης – 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή λιμάνια

Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης

Φωτ: Eurokinissi
Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης, με αποτέλεσμα τη διάσωση συνολικά 209 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβους και σε αλιευτικό σκάφος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας 31 μετανάστες που βρίσκονταν σε λέμβο εντοπίστηκαν από διερχόμενο φορτηγό πλοίο σημαίας Βανουάτου, σε απόσταση περίπου 42 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής.

Λίγο νωρίτερα, σε ξεχωριστό περιστατικό, σκάφος της Frontex διέσωσε 47 μετανάστες από λέμβο που βρισκόταν περίπου 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, εντοπίστηκαν 131 μετανάστες που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας στο λιμάνι της Γαύδου.

 
 
 
