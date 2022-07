Τραυματίες σε συναυλία της Dua Lipa, από πυροτεχνήματα- «Χωρίς άδεια, είμαι σοκαρισμένη», είπε η σταρ

Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από πυροτεχνήματα που έπεσαν σε συναυλία της Dua Lipa, κάτι που συνέβη χωρίς άδεια, σύμφωνα με τη σταρ, η οποία ζήτησε συγγνώμη.

Περίπου στα μισά της συναυλίας της 26χρονης στο Τορόντο, έπεσαν πυροτεχνήματα, μέσα στον κόσμο και μακριά από τη σκηνή που είχε στηθεί στο Scotiabank Arena. Κάποιοι που ήταν κοντά απομακρύνθηκαν τρέχοντας για να προστατευθούν.

Κατά τα φαινόμενα, κάποιοι έβαλαν τα πυροτεχνήματα κρυφά μέσα στον χώρο της συναυλίας. Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με το καναδικό Μέσο CityNews.

«Χθες το βράδυ πυροτεχνήματα χωρίς άδεια εξερράγησαν στο κοινό, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής μου στο Τορόντο. Η δημιουργία ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού χώρου στα σόου μου είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητά μου. Η ομάδα μου κι εγώ είμαστε όσο σοκαρισμένοι και μπερδεμένοι είστε όλοι εσείς με τα γεγονότα», έγραψε η Dua Lipa σε Instagram Story.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα και όσοι εμπλέκονται σε αυτοί εργάζονται σκληρά για να διαπιστωθεί πώς συνέβη αυτό το περιστατικό, συμπλήρωσε η τραγουδίστρια.

