Τραμπ σε Πούτιν: «Να μην κλιμακώσετε την κατάσταση στην Ουκρανία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, θέτοντας βασικό άξονα της συζήτησης, τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Washington Post, επικαλείται πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ συμβούλεψε τον Πούτιν να «μην κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», υπενθυμίζοντάς του «τη σημαντική στρατιωτική παρουσία της Ουάσινγκτον στην Ευρώπη».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι θα βρει μια λύση για τον τερματισμό του πολέμου και μάλιστα «μέσα σε μια ημέρα», χωρίς, ωστόσο, να εξηγεί, πώς θα το κάνει.

BREAKING: 🇺🇸🇷🇺 President-elect Donald Trump holds phone call with Russia's Vladimir Putin to discuss de-escalating the war in Ukraine. pic.twitter.com/2pDW1vARaE