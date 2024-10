Ιστορική πρωτιά για την SpaceX: «The tower has caught the rocket!»

Με επιτυχία στέφθηκε η πέμπτη δοκιμαστική πτήση του πυραύλου Starship της SpaceX, που είχε σκοπό να καταφέρει για πρώτη φορά στην ιστορία της να συγκρατήσει και να πιάσει προτού καταστραφεί μέρος του προωθητή του πυραύλου πριν αυτός πέσει στο έδαφος, με ρομποτικούς βραχίονες.

Η SpaceX πραγματοποίησε εκτόξευση του Super Heavy, του προωθητή που φέρει το Starship, στις 15:25 ώρα Ελλάδας την Κυριακή, 13 Οκτωβρίου, από τις εγκαταστάσεις της στο Τέξας. Μετά από μια σύντομη πτήση στην ατμόσφαιρα, ο προωθητής αποκολλήθηκε από το Starship και κατέβηκε κατακόρυφα, επιβραδύνοντας την κάθοδό του με εκρήξεις κινητήρων. Έπειτα, σταμάτησε στην εξέδρα εκτόξευσης, όπου τον έπιασαν οι μεταλλικοί βραχίονες του πύργου, μέσα σε μια βοή καπνού και φωτιάς.

Φυσικά, πανηγυρικό ήταν το κλίμα στις τάξεις της εταιρείας, με τον ισχυρό άνδρα της, Έλον Μασκ να μοιράζεται εντυπωσιακά βίντεο από την εκτόξευση, με σειρά αναρτήσεων στο X (πρώην Twitter).

«Ο πύργος έπιασε την ρουκέτα!», έγραψε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Elon Musk explains exactly how Space X's Mechazilla can catch the Super Heavy booster.



On Sunday morning, Space X successfully caught a 20+ story tall rocket booster.



"This is a custom-built tower with arms that are designed to catch the largest flying and heaviest flying… pic.twitter.com/7rwHnXDk2d