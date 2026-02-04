Τραμπ: Χλεύασε δημοσιογράφο του CNN επειδή «δεν χαμογελάει» - «Είσαι η χειρότερη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε λεκτικά στην ανταποκρίτρια του CNN Κέιτλαν Κόλινς στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, αποκαλώντας την «τη χειρότερη δημοσιογράφο» και επιπλήττοντάς την επειδή δεν χαμογέλασε όταν προσπάθησε να ρωτήσει για την τελευταία δημοσίευση αρχείων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

«Είναι μια νεαρή γυναίκα, δεν νομίζω ότι σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς», είπε ο Τραμπ με σαρκαστικό τόνο, ενώ καθόταν στο γραφείο. «Σε γνωρίζω εδώ και 10 χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σου».

Ο Τραμπ έχει συχνά προσβάλει γυναίκες δημοσιογράφους. Πέρυσι, διέκοψε μια δημοσιογράφο του Bloomberg φωνάζοντας: «Σιωπή! Σιωπή, γουρουνάκι».

Οι νέες προσβολές Τραμπ προς δημοσιογράφο

Η Κόλινς σημείωσε ότι ρωτούσε τον πρόεδρο για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης του Έπσταϊν, αλλά ο Τραμπ την διέκοψε. «Ξέρεις γιατί δεν χαμογελάς; Επειδή ξέρεις ότι δεν λες την αλήθεια», είπε.

Η Κόλινς, επικεφαλής ανταποκρίτρια του CNN στο Λευκό Οίκο, είναι μια γνωστή φιγούρα στον Τραμπ, καθώς τον καλύπτει εκτενώς από το 2016. Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ της επιτέθηκε σε μια ανάρτηση στο Truth Social, γράφοντας: «Η Κόλινς του Fake News CNN, πάντα ηλίθια και κακιά».

Νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου, ο Τραμπ είχε απαντήσει ήρεμα σε δύο ερωτήσεις της Κόλινς σχετικά με την κυκλοφορία εγγράφων που αφορούσαν την έρευνα της κυβέρνησης για τον Έπσταϊν, τον χρηματοδότη και πρώην φίλο του προέδρου που κατηγορήθηκε για σεξουαλική διακίνηση. Ωστόσο, όταν η Κόλινς έθεσε μια τρίτη ερώτηση σχετικά με τα θύματα του Έπσταϊν, ο Τραμπ επιτέθηκε λεκτικά.

«Είσαι τόσο κακή», είπε. «Ξέρεις, είσαι η χειρότερη δημοσιογράφος. Δεν είναι περίεργο. Το CNN δεν έχει τηλεθέαση εξαιτίας ανθρώπων σαν εσένα».

Λίγο μετά το συμβάν στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, το CNN εξέδωσε μια δήλωση στην οποία χαρακτήριζε την Κόλινς «εξαιρετική δημοσιογράφο» που κάνει ρεπορτάζ «με πραγματικό βάθος και επιμονή». Ήταν η ίδια δήλωση που είχε εκδώσει το CNN και σε προηγούμενες περιπτώσεις.

Με πληροφορίες από New York Times