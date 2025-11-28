«Είσαι ηλίθια;» - Νέα επίθεση Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει ακάθεκτος τις προσβολές προς γυναίκες δημοσιογράφους.

Εχθές Πέμπτη, αποκάλεσε «ηλίθια» μία δημοσιογράφο, η οποία του απηύθυνε ερώτηση σχετικά με τον έλεγχο των Αφγανών που βρίσκονται στις ΗΠΑ.

«Είσαι ηλίθια; Είσαι χαζό άτομο;», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς δέχθηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, με φερόμενο ως δράστη έναν Αφγανό υπήκοο που είχε μεταφερθεί στη χώρα μετά την αιφνίδια αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν το 2021.

Η δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ γιατί κατηγορεί τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, όταν στελέχη της δικής του κυβέρνησης είχαν δηλώσει ότι οι Αφγανοί που επανεγκαταστάθηκαν είχαν ελεγχθεί εξονυχιστικά.

«Επειδή αυτοί τους έφεραν μέσα», απάντησε απότομα ο Τραμπ, υψώνοντας μια φωτογραφία ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους γεμάτου ανθρώπους που έφευγαν καθώς οι Ταλιμπάν επέστρεφαν στην εξουσία.

Ήρθαν «μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ, και κάνεις αυτές τις ερωτήσεις επειδή είσαι ένα ηλίθιο άτομο», είπε ο Τραμπ.

«Άσχημη, μέσα και έξω»

Λίγες ώρες πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε με δημοσιογράφο των New York Times.

Αφορμή για το νέο ξέσπασμα ήταν άρθρο των New York Times που υποστήριζε ότι ο 79χρονος Αμερικανός πρόεδρος δείχνει σημάδια κόπωσης. Ο Τραμπ απέρριψε τα δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι «ποτέ δεν δούλεψε τόσο σκληρά», και στράφηκε προσωπικά εναντίον της δημοσιογράφου Κέιτι Ρότζερς, μίας εκ των συντακτών του ρεπορτάζ. «Η Katie Rogers, που γράφει μόνο κακά πράγματα για εμένα, είναι τρίτης κατηγορίας ρεπόρτερ και άσχημη, μέσα και έξω», έγραψε.

Πριν από δύο εβδομάδες, στο Air Force One, αποκάλεσε τη ρεπόρτερ του Bloomberg, Catherine Lucey, «piggy» και την είπε να κάνει «ησυχία» όταν τον ρώτησε για τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν». Λίγες ημέρες αργότερα, απαντώντας στη Mary Bruce του ABC για την υπόθεση Κασόγκι και τον Έπσταϊν, της είπε: «Είσαι απαίσια ρεπόρτερ. Είναι ο τρόπος που κάνεις τις ερωτήσεις. Είσαι απαίσιος άνθρωπος και απαίσια δημοσιογράφος».

Στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει γυναίκες δημοσιογράφους «nasty» και έχει κάνει ακόμη και υποτιμητικές αναφορές στη γυναικεία εμμηνόρροια για να απορρίψει ερώτηση της Μέγκιν Κέλι.