ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Λευκός Οίκος δημοσιεύει «μαύρη λίστα» ΜΜΕ και «μεροληπτικών» δημοσιογράφων 

Για κάθε άρθρο παρατίθενται το όνομα του δημοσιογράφου και οι κατηγορίες που του αποδίδονται

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος δημοσιεύει «μαύρη λίστα» ΜΜΕ και «μεροληπτικών» δημοσιογράφων  Facebook Twitter
Φωτ: EPA
0

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε νέα ενότητα στην επίσημη ιστοσελίδα του, όπου καταγράφει μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους που, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, παραποιούν ή διαστρεβλώνουν την κάλυψη των δηλώσεών του.

Στην κορυφή της σελίδας εμφανίζεται το σύνθημα «Misleading. Biased. Exposed.» («Παραπλανητικά. Μεροληπτικά. Αποκαλυμμένα.»), ενώ αναφέρονται συγκεκριμένα ρεπορτάζ που κρίνονται «λανθασμένα» ή «μεροληπτικά».

Αφορμή αποτέλεσε η αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τις σκληρές δηλώσεις του Τραμπ για έξι Δημοκρατικούς βουλευτές οι οποίοι δημοσίευσαν βίντεο ζητώντας από τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων να μη συμμορφώνονται με παράνομες εντολές του προέδρου. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η ενέργεια τους είναι νόμιμη, καθώς τα μέλη των ένοπλων δυνάμεων έχουν ορκιστεί να υπηρετούν το σύνταγμα των ΗΠΑ και όχι τον Αμερικανό πρόεδρο.

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος δημοσιεύει «μαύρη λίστα» ΜΜΕ και «μεροληπτικών» δημοσιογράφων  Facebook Twitter

Ο Τραμπ απάντησε κατηγορώντας τους για «συμπεριφορά που τιμωρείται με θάνατο» και αναδημοσίευσε ανάρτηση με τη φράση «hang them» («κρεμάστε τους»).

Σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση, τα ΜΜΕ παρουσίασαν τις δηλώσεις αυτές με τρόπο που άφηνε να εννοηθεί ότι ο Τραμπ έδινε ο ίδιος παράνομες εντολές στον στρατό, κάτι που ο Λευκός Οίκος απορρίπτει ως «επικίνδυνη παραπληροφόρηση» («dangerous misinformation»). Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα, ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι «κάθε εντολή του προέδρου είναι νόμιμη» και κατηγορεί τους Δημοκρατικούς βουλευτές ότι «υποκινούν απειθαρχία στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Ποια ΜΜΕ βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» του Τραμπ

Η νέα ενότητα περιλαμβάνει επίσης αρχείο άρθρων από μέσα όπως η Washington Post, το CBS News, το CNN και το MSNBC, τα οποία η κυβέρνηση παρουσιάζει σε μια επικριτική λίστα υπό την ονομασία «Hall of Shame» («Αίθουσα της Ντροπής»). Για κάθε άρθρο παρατίθενται το όνομα του δημοσιογράφου και οι κατηγορίες που του αποδίδονται, όπως «bias» («μεροληψία»), «malpractice» («κακή δημοσιογραφία»/«ανάρμοστη πρακτική») ή «misinformation» («λανθασμένη ενημέρωση»). Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Washington Post, ακολουθούμενη από το MSNBC και το CBS News.

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος δημοσιεύει «μαύρη λίστα» ΜΜΕ και «μεροληπτικών» δημοσιογράφων  Facebook Twitter

Μεταξύ των δημοσιευμάτων που στοχοποιεί ο Λευκός Οίκος βρίσκεται και ρεπορτάζ της Washington Post για μια απόφαση της αμερικανικής Ακτοφυλακής να σταματήσει να χαρακτηρίζει τη σβάστικα ως σύμβολο μίσους στα εσωτερικά της εγχειρίδια. Η δημόσια κατακραυγή οδήγησε την Ακτοφυλακή σε άμεση αναδίπλωση και επαναφορά των όρων, κάτι που η εφημερίδα κατέγραψε σε νεότερο άρθρο της. Εκπρόσωπος της Post δήλωσε: «Η Washington Post είναι υπερήφανη για τη συνεπή και ακριβή δημοσιογραφία της».

Το εύρος των μέσων που εμφανίζονται στη λίστα είναι μεγάλο και περιλαμβάνει ακόμη τα Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico και Axios. Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση του Τραμπ με τα παραδοσιακά ΜΜΕ, η οποία έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Είχαν προηγηθεί αγωγές εναντίον μεγάλων εφημερίδων, συμβιβασμοί με τηλεοπτικά δίκτυα και επαναλαμβανόμενες δηλώσεις ότι ο Τύπος αποτελεί «τον εχθρό του λαού» («enemy of the people»).

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος δημοσιεύει «μαύρη λίστα» ΜΜΕ και «μεροληπτικών» δημοσιογράφων  Facebook Twitter

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει οξύνει τις προσωπικές του επιθέσεις κατά δημοσιογράφων. Τις τελευταίες εβδομάδες αποκάλεσε ρεπόρτερ του Bloomberg «piggy» («γουρουνάκι») κατά τη διάρκεια ανταλλαγής ερωτήσεων στο Air Force One και χαρακτήρισε δημοσιογράφο του ABC «terrible person» («απαίσια άνθρωπο») όταν δέχθηκε ερώτηση για την υπόθεση Κασόγκι και τα αρχεία του Έπσταϊν. Λίγο αργότερα, απάντησε σε άρθρο των New York Times που αμφισβητούσε την πνευματική του διαύγεια αποκαλώντας τη συντάκτρια «third-rate reporter» («δημοσιογράφο τρίτης κατηγορίας») και «ugly, inside and out» («άσχημη, μέσα κι έξω»).

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ για την επίθεση σε μέλη της Εθνοφορυράς: «Ήταν πράξη τρομοκρατίας, το κτήνος θα πληρώσει»

Διεθνή / Ο Τραμπ για την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς: «Ήταν πράξη τρομοκρατίας, το κτήνος θα πληρώσει»

Με αφορμή τη δημοσίευση των στοιχείων του φερόμενου ως δράστη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεσπά εναντίον της μετανάστευσης, που λέει ότι αποτελεί τη «μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια»
LIFO NEWSROOM
Ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται το «Quiet piggy» του Τραμπ σε δημοσιογράφο: «Ό,τι δίνεις, παίρνεις»

Διεθνή / «Ό,τι δίνεις, παίρνεις»: Ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται το «Quiet piggy» του Τραμπ σε δημοσιογράφο

Όταν η δημοσιογράφος Κάθριν Λούσι ρώτησε τον Τραμπ για τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν, εκείνος τη διέκοψε απότομα, δείχνοντάς την με το δάχτυλο και λέγοντας: «Quiet — quiet, piggy»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Διεθνή / Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Το συγκρότημα των οκτώ ουρανοξυστών, που φιλοξενούσε πάνω από 4.600 άτομα, ήταν υπό ανακαίνιση και καλυπτόταν από ικριώματα από μπαμπού, τα οποία φαίνεται ότι ευνόησαν στην εξάπλωση της φωτιάς
LIFO NEWSROOM
Οι συναντήσεις Πάπα–Βαρθολομαίου και το μήνυμά της για τον χριστιανικό κόσμο

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη / Οι συναντήσεις Πάπα–Βαρθολομαίου και το μήνυμά τους για τον χριστιανικό κόσμο

Από τη Νίκαια έως το Φανάρι, η παρουσία του Πάπα Λέοντα και η κοινή προσευχή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αναζωογονούν τον διαθρησκειακό διάλογο και στέλνουν ισχυρό μήνυμα ενότητας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας για τον χριστιανικό κόσμο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 
 