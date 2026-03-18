Τρίχρονος κατάπιε ξυράφι - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ένα παιδί 3 ετών, καθώς έχει καταπιεί ξυράφι.

Το παιδί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Καλά στην υγεία του το τρίχρονο παιδί

Ειδικότερα στις 10 π.μ. το παιδί χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο και από την ακτινογραφία διαπιστώθηκε ότι ο τρίχρονος είχε καταπιεί ένα ξυράφι.

Η ακτινογραφία πραγματοποιήθηκε για να μπορέσουν οι γιατροί να διαπιστώσουν σε ποιο σημείο βρισκόταν το ξυράφι.

Το αντικείμενο φαίνεται να έχει φτάσει στο στομάχι, όπως αναφέρει ο Alpha.

Οι γονείς φέρεται ότι είχαν ενημερώσει το νοσοκομείο ότι το παιδί είχε καταπιεί το ξυράφι.

Το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε άμεσα και η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.