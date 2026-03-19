Μεξικό: Συνελήφθη ηγετικό στέλεχος του καρτέλ Λος Λόμπος - Αναζητούνταν από την Ιντερπόλ

Ένα ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης «Λος Λόμπος» του Ισημερινού συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Μεξικού, ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο χωρών σήμερα.

Ο συλληφθείς φέρεται να σκόπευε να διαφύγει στο Μεξικό.

Η σύλληψη του «Λόμπο Μενόρ» στο Μεξικό

Σε βάρος του υπόπτου, που είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «Λόμπο Μενόρ», είχε εκδοθεί «ερυθρά αναγγελία» από την Ιντερπόλ για εγκλήματα όπως διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και ανθρωποκτονία, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών του Μεξικού Ομάρ Γκαρσία Αρφούς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο ομόλογός του του Ισημερινού, Τζον Ράιμπεργκ, είπε ότι ο συλληφθείς ονομάζεται Άνχελ Εστεμπάν Αγκιλάρ και καταζητείται για τη δολοφονία, το 2023, του υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές Φερνάντο Βιγιαβισένσιο.

«Κατάφερε να αποκτήσει πλαστά έγγραφα όπου αναγραφόταν ως Κολομβιανός και σχεδίαζε να διαφύγει στο Μεξικό», είπε.

Η σύλληψη του «Ελ Μέντσο»

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο διαβόητος βαρόνος των ναρκωτικών στο Μεξικό, Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός και ως «Ελ Μέντσο», πέθανε μετά από τραυματισμό σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των σωματοφυλάκων του και των μεξικανικών ειδικών δυνάμεων που είχαν αποσταλεί για να τον συλλάβουν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο 59χρονος ιδρυτής του φοβερού καρτέλ Jalisco New Generation Cartel (CJNG) ήταν ο πιο καταζητούμενος άνδρας της χώρας, ενώ οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Ο θάνατός του προκάλεσε εκτεταμένα βίαια επεισόδια, όπου μέλη του καρτέλ έβαλαν φωτιά σε οχήματα και μπλόκαραν δρόμους σε 20 μεξικανικές πολιτείες.