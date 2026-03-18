Βέροια: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ 24χρονη - Βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 24χρονη, που εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Η νεαρή βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου, λίγο μετά τις 22:00, στην πιλοτή πολυκατοικίας, όπου –σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία– δεν φαίνεται πως διέμενε. Περίοικοι αντιλήφθηκαν την 24χρονη και ειδοποίησαν για βοήθεια, ώστε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Λόγω της βαρύτητας των τραυμάτων της, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται πολύ σοβαρή.

Τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε παραμένουν μέχρι στιγμής ασαφή. Η ίδια δεν είναι σε θέση να καταθέσει, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των αρχών στην προσπάθεια να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη φέρεται να είχε φιλοξενηθεί στο παρελθόν σε δομή, ενώ έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με χρήση και καλλιέργεια κάνναβης.

Την ίδια ώρα, τηλεοπτικό συνεργείο του Mega βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε το σημείο όπου εντοπίστηκε τραυματισμένη η 24χρονη στη Βέροια.

