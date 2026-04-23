Στο Κίεβο ο πρίγκιπας Χάρι: Το μήνυμα προς Πούτιν και Τραμπ για τον πόλεμο

Ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο την Πέμπτη, απευθύνοντας δημόσια έκκληση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει ηγεσία για την επίλυση της σύγκρουσης.

Η παρέμβασή του έγινε μία εβδομάδα μετά από μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση στη χώρα και ξεχώρισε για τον πιο άμεσο και πολιτικό τόνο σε σχέση με άλλες δημόσιες τοποθετήσεις μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, η οποία παραδοσιακά αποφεύγει να παρεμβαίνει σε πολιτικά ζητήματα. Ωστόσο, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και άλλα ανώτερα μέλη έχουν εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή τους προς την Ουκρανία.

Μιλώντας σε φόρουμ ασφάλειας στο Κίεβο, ο Χάρι κάλεσε τον Πούτιν να τερματίσει άμεσα τις εχθροπραξίες. «Κανένα έθνος δεν ωφελείται από τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών που βλέπουμε. Υπάρχει ακόμη η στιγμή – τώρα – να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, να αποτραπεί περαιτέρω οδύνη για Ουκρανούς και Ρώσους και να επιλεγεί μια διαφορετική πορεία», δήλωσε.

Απευθυνόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάλεσε την Ουάσιγκτον να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο για τον τερματισμό της σύγκρουσης. «Αυτή είναι μια στιγμή για αμερικανική ηγεσία, μια στιγμή για την Αμερική να δείξει ότι μπορεί να τιμήσει τις διεθνείς της δεσμεύσεις», ανέφερε.

Ο Χάρι, βετεράνος του βρετανικού στρατού με θητεία στο Αφγανιστάν, επαίνεσε την αντοχή του ουκρανικού λαού και την επιχειρησιακή προσαρμοστικότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, κάνοντας ειδική αναφορά στη χρήση προηγμένων μη επανδρωμένων συστημάτων.

Κατά τη διήμερη επίσκεψή του, αναμένεται να επισκεφθεί τη φιλανθρωπική οργάνωση HALO Trust, η οποία δραστηριοποιείται στην αποναρκοθέτηση και είχε υποστηριχθεί από τη μητέρα του, Νταϊάνα, Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Παράλληλα, θα συναντήσει Ουκρανούς συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Invictus Games Foundation, που έχει ιδρύσει ο ίδιος για την υποστήριξη τραυματισμένων βετεράνων μέσω του αθλητισμού.

«Βρίσκομαι εδώ ως στρατιώτης που κατανοεί την έννοια της υπηρεσίας, ως ανθρωπιστής που έχει δει το ανθρώπινο κόστος του πολέμου και ως φίλος της Ουκρανίας που πιστεύει ότι ο κόσμος δεν πρέπει να συνηθίσει αυτόν τον πόλεμο ούτε να αμβλύνει την ευαισθησία του απέναντι στις συνέπειές του», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Reuters