Τουλάχιστον 19 άνθρωποι, μεταξύ αυτών και εννέα παιδιά, έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στη συνοικία Μπρονξ της Νέας Υόρκης.

Η φωτιά, την οποίο ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης, Ντάνιελ Νίγκρο χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου», φέρεται να ξέσπασε στον δεύτερο ή τρίτο όροφο της 19όροφος πολυκατοικίας λίγο πριν τις 11 το πρωί, τοπική ώρα.

Μια τεράστια δύναμη της Πυροσβεστικής, με πάνω από 200 άτομα, κινητοποιήθηκε για την κατάσβεσε της φωτιάς.

Breaking: At least 63 injured after building fire in Bronx, New York. pic.twitter.com/tWMb8TT42l

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι 32 άνθρωποι έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ συνολικά οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 63.

Ο Νίγκρο πρόσθεσε ότι αναμένει «πολλά θύματα», ενώ εξήγησε ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και παιδιά.

Σε εικόνες που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται τεράστιες φλόγες και πυκνός καπνός να βγαίνουν από ένα παράθυρο του πολυώροφου κτηρίου.

Horrific fire in a Bronx, NY, apartment building has killed at least 19 people, including 9 children.



Officials are calling the incident one of the city’s worst fires in recent history. pic.twitter.com/LzZccBnjeb