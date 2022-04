Οι Τούρκοι έκαναν εικονική κατάληψη νησιού στο πλαίσιο της άσκησης Mavi Vatan

Η τουρκική ναυτική άσκηση Mavi Vatan (Blue Homeland) 2022 ξεκίνησε στις 11 Απριλίου και ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Πέμπτη, περιλαμβάνοντας σενάριο κατάληψης νησιού.

Η άσκηση διεξήχθη ταυτόχρονα σε Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Μεσόγειο, με 122 πλοία και 41 αεροσκάφη να συμμετέχουν.

Όπως αναφέρει το Nordic Monitor, στις δραστηριότητες της ημέρας αποκλειστικού παρατηρητή έδωσε το παρών ο Χουλουσί Ακάρ. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας μίλησε σε ομάδα αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένων ξένων στρατιωτικών ακόλουθους, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τους συμμετέχοντες μέσω σύνδεσης βίντεο.

Ο Ακάρ κατηγόρησε τη χώρα μας για στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, τονίζοντας ότι τα διμερή προβλήματα «θα πρέπει να επιλυθούν στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Turkish commandos practiced capturing an island and planted a Turkish flag in a naval exercise targeting Greece https://t.co/Ve7cgpbnKx