Τουρκία: Τουλάχιστον 40 συλλήψεις σε διαδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε πολυάριθμες συλλήψεις σήμερα σε διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Περίπου 40 άτομα συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την οργάνωση We Will Stop Femicide (=θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες). Την Παρασκευή, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, άλλα 200 άτομα συνελήφθησαν σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις.

