ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στην Θάλασσα του Μαρμαρά - Για «παρόμοιους σεισμούς» προειδοποιεί ειδικός

Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 14:55 στη Θάλασσα του Μαρμαρά, έπληξε την περιοχή ανοιχτά της Ηράκλειας

Πέτρος Κράνιας
Πέτρος Κράνιας
TOURKIA SEISMOS KONSTANTINOUPOLI REDESTOS Facebook Twitter
0

Η Τουρκική οργάνωση εκτάκτων καταστροφών AFAD ανακοίνωσε ότι στις 14:55 το μεσημέρι της Πέμπτης σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 14:55 στη Θάλασσα του Μαρμαρά, έπληξε την περιοχή ανοιχτά της Ηράκλειας του Μαρμαρά, στην περιοχή μεταξύ Ραιδεστού και Κωνσταντινούπολης με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 6,71 χιλιόμετρα.

Ο βαλής (κυβερνήτης) της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε: «Μετά τον σεισμό μεγέθους 5,0 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοικτά της Μαρμαρά Ερεγλίσι στη Θάλασσα του Μαρμαρά, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στην Κωνσταντινούπολη. Οι ομάδες μας στο πεδίο έχουν ξεκινήσει τις επιθεωρήσεις σε ολόκληρη την πόλη. Παρακαλούμε τους πολίτες να μην πλησιάζουν κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών».

Προειδοποιεί σεισμολόγος

Ο σεισμολόγος καθηγητής Δρ. Σενέρ Ουσουμέζσοϊ, σε ζωντανή εκπομπή του CNN TÜRK, έκανε τις εξής δηλώσεις: «Στον σεισμό της 23ης Απριλίου, το ρήγμα μεταξύ της Σηλυβρίας και της Μπουγιουτσέκμετζε, κοντά στην ξηρά, είχε σπάσει. Ωστόσο, το τμήμα του ρήγματος που εκτείνεται προς τα δυτικά, είχε ένα τμήμα που παρέμενε στο κοίλωμα της Σηλυβρίας. Από την πρώτη μέρα, είχα πει ότι σε αυτό το τμήμα μπορεί να συμβεί σεισμός 6 - 6,2 Ρίχτερ.

Ένα τμήμα που παρέμεινε μέσα στην κοιλότητα Σηλυβρίας. Από τα ανοιχτά της Σηλυβρίας στη Θάλασσα του Μαρμαρά κατευθύνεται προς την ακτή. Από την ακτή στρίβει προς Κούμπουργκαζ. Το τμήμα που κατευθύνεται προς το Κούμπουργκαζ έσπασε. Αλλά από την άλλη πλευρά, στο τμήμα που κατευθύνεται προς την κοιλότητα της Σηλυβρίας, υπάρχει μια δυναμική 6,2 Ρίχτερ που δεν έχει εκδηλωθεί. Αυτή εκδηλώθηκε σήμερα ως σεισμός 5 Ρίχτερ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμβούν παρόμοιοι σεισμοί», είπε ο καθηγητής.

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπερτουρισμός στην Ιαπωνία: Όταν οι επισκέπτες ξεπερνούν τους ντόπιους

Διεθνή / Υπερτουρισμός στην Ιαπωνία: Όταν οι επισκέπτες ξεπερνούν τους ντόπιους

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει υπερτουρισμό σε περιοχές όπως Kamakura, Κιότο και Οσάκα, με ντόπιους να ανησυχούν για συνωστισμό, αυξημένες τιμές και τουριστική συμπεριφορά - Οι ειδικοί προτείνουν μέτρα για ισορροπία και καλύτερη κατανομή των επισκεπτών
LIFO NEWSROOM
Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί δεν βρίσκουν λύση Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Ποιοι θα πληρώσουν το τίμημα

Διεθνή / Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί δεν βρίσκουν λύση Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Ποιοι θα πληρώσουν το τίμημα

Το πρώτο κυβερνητικό shutdown εδώ και επτά χρόνια βυθίζει τις ΗΠΑ σε κρίση - Μέχρι και 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι κινδυνεύουν με αναστολές ή απολύσεις, ενώ η αμερικανική οικονομία απειλείται με ζημιά δισεκατομμυρίων
LIFO NEWSROOM
Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Διεθνή / Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Γαλλικές δυνάμεις ανέβηκαν σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο της «σκιώδους αρμάδας», που φέρεται να συνδέεται με μυστηριώδη drones τα οποία παρέλυσαν αεροδρόμια στη Δανία. Πώς συνδέεται η υπόθεση με τον «υβριδικό πόλεμο» στην Ευρώπη;
LIFO NEWSROOM
Shutdown στις ΗΠΑ: Τα τέσσερα σενάρια που τρομάζουν την Ουάσινγκτον

Διεθνή / Shutdown στις ΗΠΑ: Τα τέσσερα σενάρια που τρομάζουν την Ουάσινγκτον

Η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε παράλυση - Γερουσία και Λευκός Οίκος σε αδιέξοδο - Τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες; Αναλυτικά τα τέσσερα σενάρια για το τέλος του shutdown που απειλεί εργαζομένους, ταξιδιώτες και την οικονομία
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: Αστυνομικοί ζητούσαν να πυροβολούνται μετανάστες

Διεθνή / Σκάνδαλο στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: Αστυνομικοί ζητούσαν να πυροβολούνται μετανάστες

Έρευνα του BBC Panorama αποκάλυψε μισογυνισμό, ρατσισμό και ακραία βία σε εν ενεργεία αστυνομικούς της Met στο Λονδίνο - Αναστολή καθηκόντων για τουλάχιστον οκτώ
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να της παρενοχλούσε

Διεθνή / ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να τις παρενοχλούσε

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων αναφέρουν ότι οι δύο έφηβες γνώριζαν τον νεαρό άνδρα, ενώ φέρεται να είχε εκδοθεί εις βάρος του περιοριστική εντολή για παρενόχληση μίας εκ των δύο
LIFO NEWSROOM
 Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Διεθνή / Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η Γκρέτα Τούνμπεργκ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται μεταξύ των επιβαινόντων στο αναχαιτισμένο πλοίο Alma
LIFO NEWSROOM
 
 