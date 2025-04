Τουρκία: Η θάλασσα του Μαρμαρά την στιγμή του ισχυρού σεισμού των 6,2 Ρίχτερ

Αναστάτωση επικρατεί στην Κωνσταντινούπολη τις τελευταίες ώρες, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,2 Ρίχτερ στη θάλασσα του Μαρμαρά.

Η στιγμή της σεισμικής δόνησης στην Κωνσταντινούπολη καταγράφηκε σε αρκετά βίντεο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι κάτοικοι της πόλης, φοβούμενοι για την ασφάλειά τους, πέρασαν τη νύχτα μεταξύ άλλων σε πάρκα ή στα αυτοκίνητά τους.

Ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ, ήταν ο ισχυρότερος που σημειώθηκε εχθές στην περιοχή, καθώς ένας σεισμός της κλίμακας των 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε μετά από δύο λεπτά και στη συνέχεια ακολούθησαν πάνω από 180 μετασεισμοί.

Οι δονήσεις σημειώθηκαν στα ανοιχτά της Σηλυβρίας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Ραιδεστού και σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, καταγράφεται η στιγμή του σεισμού στη θάλασσα του Μαρμαρά.

Όπως διακρίνεται στο βίντεο, δημιουργείται ένα κύμα σαν «μικρό τσουνάμι» στη θάλασσα, το οποίο μετά από λίγο εξαφανίζεται και σταδιακά ομαλοποιούνται και πάλι τα νερά.

Sea of Marmara during the 6.2 earthquake in Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/rULMOOf1WI