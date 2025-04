Νύχτα τρόμου στην Κωνσταντινούπολη: Στα πάρκα οι πολίτες - Διχασμένοι οι σεισμολόγοι για τον «μεγάλο σεισμό»

Μετά τον σεισμό μεγέθους 6.2 και το «διδυμάκι» του των 5,9 Ρίχτερ που χτύπησε μετά από δύο λεπτά, αρκετοί πολίτες στην Κωνσταντινούπολη προτίμησαν να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους και πέρασαν τη νύχτα έξω.

Οι δύο αυτοί σεισμοί που σημειώθηκαν στα ανοιχτά της Σηλυβρίας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Ραιδεστού ακολουθήθηκαν από πάνω από 180 μετασεισμούς, σπέρνοντας τον πανικό στους πολίτες της μεγαλούπολης της Τουρκίας, οι οποίοι επί σειρά ετών ακούν προειδοποιήσεις και αναμένουν «τον μεγάλο σεισμό» για τον οποίο όλοι οι επιστήμονες της χώρας προειδοποιούν εδώ και δεκαετίες.

Σε διάφορα πάρκα της ιστορικής περιοχής της Κωνσταντινούπολης, που πλέον αποτελεί τη συνοικία Φατίχ κατά τους Τούρκους, μερικοί άνθρωποι διανυκτέρευσαν σε σκηνές που είχαν στήσει, ενώ άλλοι προτίμησαν να κοιμηθούν πάνω σε στρώματα που είχαν τοποθετήσει στο έδαφος. Υπήρξαν επίσης πολίτες που φωτογραφήθηκαν να κοιμούνται μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Μετά την ανακοίνωση της Περιφερειακής Διοίκησης Κωνσταντινούπολης, τα τζαμιά παρέμειναν ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να προσφέρουν καταφύγιο στους πολίτες. To Τέμενος Σεχζάντε, που βρίσκεται στo Φατίχ, ήταν ένα από τα μέρη όπου καταγράφηκαν στιγμιότυπα με πολίτες να κοιμούνται μέσα. Οι πολίτες προσπάθησαν να προστατευτούν από το κρύο και την απειλή ενός ενδεχόμενου νέου σεισμού, περνώντας εκεί τη νύχτα.

Ο Υπουργός Υγείας, Κεμάλ Μεμίσογλου, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τους σεισμούς που σημειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη: «Μετά τον σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος έγινε αισθητός και σε γειτονικές περιοχές, δεν αναφέρθηκαν πρωτογενείς τραυματισμοί. Ωστόσο, υπήρξαν δευτερογενείς τραυματισμοί λόγω πτώσεων, άλματος ή πανικού.

