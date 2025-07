Τουλάχιστον 34 νεκροί από ανατροπή τουριστικού σκάφους στο Βιετνάμ – Αγνοούνται οκτώ άτομα

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Βιετνάμ, όταν τουριστικό σκάφος ανετράπη στη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των τοπικών αρχών. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε παραθαλάσσια περιοχή που πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 53 επιβάτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν Βιετναμέζοι από την πρωτεύουσα Ανόι.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι διασώστες έχουν καταφέρει να ανασύρουν 11 επιζώντες, ενώ τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στα βίντεο που δημοσιεύθηκαν από την περιοχή, διακρίνεται η αναστάτωση στο σημείο της ανατροπής και η αγωνιώδης προσπάθεια των σωστικών συνεργείων να εντοπίσουν επιζώντες.

Το σκάφος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, φαίνεται πως δεν άντεξε τον συνδυασμό υπερφόρτωσης και έντονης θαλασσοταραχής. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ έχει ήδη διατάξει έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ ενισχύονται οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή.

Η επιχείρηση συνεχίζεται με τη συμμετοχή πλωτών και εναέριων μέσων, την ώρα που τα ακραία καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να επηρεάζουν τοπικά νησιά και παράκτιες ζώνες της χώρας.

Boat capsizes in Vietnam’s Ha Long Bay: 53 people on board



The vessel Wonder Sea overturned due to a thunderstorm and strong winds. At least 34 people have died, while 11 have been rescued.



One of the survivors — a 10-year-old boy — was pulled out of a flooded cabin after four…