Τορίνο: 47χρονος πέθανε αφού πνίγηκε τρώγοντας πανετόνε στο οικογενειακό τραπέζι

Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, όμως δεν ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες ανάνηψης

Φωτ: Unsplash
Ένας 47χρονος πέθανε την παραμονή των Χριστουγέννων στο Τορίνο, την ώρα που έτρωγε πανετόνε με την οικογένειά του στο μεσημεριανό τραπέζι.

Σύμφωνα με τη La Stampa, ο Τζιοβάνι Λόπεζ πνίγηκε όταν του «κάθισε» στον λαιμό κομμάτι πανετόνε. Οι συγγενείς του επιχείρησαν να τον βοηθήσουν άμεσα και, όταν διαπίστωσαν ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή, κάλεσαν τις πρώτες βοήθειες. 

Ασθενοφόρο έφτασε στο σπίτι της οικογένειας, στην οδό Foglizzo, στη συνοικία Borgo Nuovo, περίπου στις 14.30. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, όμως δεν ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες ανάνηψης. Τον θάνατό του διαπίστωσε ιατροδικαστής.

Στο σημείο κλήθηκαν και οι καραμπινιέροι του Settimo Torinese, καθώς και ιατροδικαστής της τοπικής υγειονομικής υπηρεσίας, για τις τυπικές διαπιστώσεις.

Με πληροφορίες από La Stampa

