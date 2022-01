Τόνγκα: Νέες εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής μετά την ηφαιστειακή έκρηξη και το τσουνάμι

Νέες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα νησιά Τόνγκα, αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από το τσουνάμι που προκλήθηκε από την έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, που έδωσε στη δημοσιότητα το προξενείο των Τόνγκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κύματα ξερίζωσαν δέντρα και κατέστρεψαν κτήρια, ενώ ένα παχύ μαύρο στρώμα ηφαιστειακής τέφρας κάλυψε δρόμους, αυτοκίνητα, σπίτια.

Photos : Nuku’alofa, the “city” of The Kingdom of #Tonga, covered in volcanic ash. 🇹🇴 #Tonga pic.twitter.com/seWqP3z4e0