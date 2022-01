Οι επιστήμονες αγωνίζονται για να κατανοήσουν μια σειρά από τεράστιους αινιγματικούς κυματισμούς στην ατμόσφαιρα της Γης, που προκλήθηκαν από την έκρηξη του ηφαιστείου της Τόνγκα το Σαββατοκύριακο.

Τα δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι το συμβάν, για το οποίο κάποιοι φοβούνται ότι θα μπορούσε να καταστρέψει ολόκληρο το έθνος στο νησί του Ειρηνικού, προκάλεσε ένα ασυνήθιστο μοτίβο ατμοσφαιρικών κυμάτων βαρύτητας.

Προηγούμενες ηφαιστειακές εκρήξεις δεν έχουν δώσει ανάλογες ενδείξεις, κάτι που κάνει τους ειδικούς να έχουν μείνει άφωνοι.

«Είναι πραγματικά μοναδικό. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στα δεδομένα», λέει ο Lars Hoffmann, επιστήμονας στο Jülich Supercomputing Center στη Γερμανία.

Η ανακάλυψη έγινε από εικόνες που συλλέχθηκαν από το Atmospheric Infrared Sounder (AIRS), που βρίσκεται στον δορυφόρο Aqua της Nasa, τις ώρες που ακολούθησαν μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Hunga Tonga–Hunga Haʻapai στις 14 Ιανουαρίου.

Οι εικόνες δείχνουν δεκάδες ομόκεντρους κύκλους. Ο καθένας αντιπροσωπεύει ένα ταχέως κινούμενο κύμα στην ατμόσφαιρα, που εκτείνεται για περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα. Τα κύματα έφτασαν από την επιφάνεια του ωκεανού στην ιονόσφαιρα και οι ερευνητές πιστεύουν ότι πιθανότατα πέρασαν αρκετές φορές από όλο τον πλανήτη.

«Αυτό το όργανο λειτουργεί για περίπου 20 χρόνια τώρα και δεν έχουμε δει ποτέ τόσο ωραία μοτίβα ομόκεντρων κυμάτων», προσθέτει ο Hoffmann.

Τα κύματα βαρύτητας της ατμόσφαιρας εμφανίζονται όταν τα μόρια του αέρα στην ατμόσφαιρα διαταράσσονται κατακόρυφα και όχι οριζόντια στη στήλη του αέρα. Αυτό μπορεί να συμβεί καθώς ο άνεμος αυξάνει την ταχύτητά του ενώ ανεβαίνει πάνω από μια βουνοκορφή ή ως αποτέλεσμα της μεταφοράς του σε τοπικά καιρικά συστήματα.

Τα κύματα αυτά μεταφέρουν ενέργεια και ορμή μέσω της ατμόσφαιρας και συχνά δείχνουν τα αποτελέσματά τους με σειρά κυματισμών στα πιο ψηλά σύννεφα.

Θεωρητικά, η ταχεία ανοδική ροή θερμού αέρα και τέφρας από ένα ηφαίστειο, που εκρήγνυται, στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα μπορούσε να προκαλέσει κύματα σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Αλλά τίποτα τέτοιο δεν έχει παρατηρηθεί με προηγούμενες εκρήξεις που αναλύθηκαν από τότε που το όργανο AIRS τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2002.

«Αυτό είναι που πραγματικά μας προβληματίζει. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι συμβαίνει», λέει ο Corwin Wright, φυσικός της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο του Bath, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτός και οι συνάδελφοί του υποψιάζονται ότι αυτό που πυροδοτεί τα κύματα ενδεχομένως να είναι ένας «πολύ μεγάλος, ακατάστατος σωρός καυτών αερίων μαζών». Οι καυτές αέριες μάζες «ανεβαίνουν ψηλά στη στρατόσφαιρα και χτυπούν τον αέρα περιμετρικά», λέει.



Η έκρηξη του ηφαιστείου Hunga Tonga-Hunga Haʻapai ακούστηκε σε όλο τον Νότιο Ειρηνικό, ακόμη και σε μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τέφρα έχει καλύψει πολλές περιοχές της Τόνγκα, αλλά η διακοπή ρεύματος, τηλεφωνικής επικοινωνίας και σύνδεσης στο Διαδίκτυο έχει καταστήσει δύσκολο για τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες να εκτιμήσουν την έκταση των τραυματισμών, των θανάτων και των ζημιών.



Ο Wright, ο οποίος ήταν ο πρώτος που εντόπισε τα μοτίβα των κυμάτων στα δεδομένα που παρείχε ο Hoffmann, λέει ότι οι εικόνες δείχνουν κάτι που μοιάζει με ένα μείγμα μεγεθών και τύπων κυμάτων.

Η μεταφορά στην ατμόσφαιρα φαίνεται να είναι «πολύ περίπλοκη και ανώμαλη, και δημιουργεί ταυτόχρονα μια ολόκληρη οικογένεια πραγμάτων. Αυτό πιστεύουμε ότι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή, αλλά το εξετάζουμε μόνο για λίγες ώρες» σημείωσε.

