Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία έστειλαν αεροπλάνα για να εκτιμήσουν τις ζημιές από την τεράστια υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη και το τσουνάμι που έπληξαν το έθνος της Τόνγκα στον Ειρηνικό το Σάββατο.

Από την έκρηξη ένα παχύ στρώμα στάχτης κάλυψε τον ουρανό, μολύνοντας τα αποθέματα νερού, διακόπτοντας τις επικοινωνίες και εμποδίζοντας αρχικά τις πτήσεις επιτήρησης, για την εκτίμηση των ζημιών.

Σήμερα ωστόσο, μπόρεσαν να αναχωρήσει πτήσεις από τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα social media μετά την έκρηξη του Σαββάτου έδειχναν ανθρώπους να τρέχουν για να σωθούν καθώς οι πλημμύρες έπληξαν τις παράκτιες περιοχές.

Δεν υπήρξαν επίσημες αναφορές για τραυματισμούς ή θανάτους στην περιοχή μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής, ωστόσο αγνοείται μία γυναίκα από το Ηνωμένο Βασίλειο που παρασύρθηκε από το τσουνάμι το Σάββατο.

Η 50χρονη Άντζελα Γκλόβερ που ζούσε στην Τόνγκα από το 2015 και διατηρούσε ένα ινστιτούτο τατουάζ στην πρωτεύουσα της Nuku’alofa με τον σύζυγό της Τζέιμς, παρασύρθηκε από το τσουνάμι.

Η υποθαλάσσια έκρηξη του ηφαιστείου έγινε αισθητή σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων.

Το υπουργικό συμβούλιο της Τόνγκα πραγματοποίησε συνεδρίαση την Κυριακή προκειμένου να ζητήσει βοήθεια.

Μία πτήση επιτήρησης αναχώρησε από την Αυστραλία με προορισμό την Τόνγκα σήμερα το πρωί προκειμένου εκτιμήσει τις ζημιές σε κρίσιμες υποδομές όπως δρόμοι, λιμάνια κλπ.

Παράλληλα, και ένα αεροπλάνο της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας κατάφερε επίσης να αναχωρήσει από το Όκλαντ σήμερα για να εκτιμήσει τις πρώτες ζημιές στην περιοχή.

🇹🇴🌋Tonga’s Hunga Tonga volcano’s most violent eruption ever captured by Chinese meteorological satellite. pic.twitter.com/2UcySASU0o

Με ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής ο πρωθυπουργός της Τόνγκα, Siaosi Sovaleni, είπε ότι η προειδοποίηση για τσουνάμι παραμένει σε ισχύ και μεγάλο μέρος της χώρας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η Τζασίντα Άρντερν, πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, είπε ότι το κύριο υποθαλάσσιο καλώδιο επικοινωνίας επηρεάστηκε, πιθανότατα λόγω απώλειας ρεύματος.

Πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται σε ορισμένες περιοχές στα νησιά και τα κινητά τηλέφωνα άρχισαν σιγά σιγά να λειτουργούν. Η ανώτατη επιτροπή της Νέας Ζηλανδίας στην πρωτεύουσα της Τονγκα είπε ότι το τσουνάμι προκάλεσε ζημιές σε σκάφη, καταστήματα και άλλες υποδομές.

#Peru coastal towns flood after #Tonga volcano eruption



The shores of several Peruvian cities were flooded after a tsunami warning was triggered following a massive #volcano eruption off #Tonga.#peru , #tongavolcano , #tsunami , #tonga . https://t.co/hTNJ9RpJyN pic.twitter.com/BQDnYSfW9p