Τσουνάμι προκάλεσε μια τεράστια έκρηξη υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη που σημειώθηκε στο νησιωτικό κράτος της Τόνγκα στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Πλάνα από βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν το νερό «να εισβάλει» στην ξηρά ενώ στάχτη έχει ήδη αρχίσει να πέφτει στην πρωτεύουσα, Νουκουαλόφα. Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί ότι οι έγκαιρες προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε όλη την περιοχή οδήγησαν τους κατοίκους να κινηθούν προς υψηλότερα εδάφη.

Χαρακτηριστικό της έντασης της έκρηξης είναι ότι αυτή ακούστηκε σε όλο το νότιο Ειρηνικό, σύμφωνα με αναφορές. Ο καθηγητής Σέιν Κρόνιν, ηφαιστειολόγος στο πανεπιστήμιο του Όκλαντ εκτίμησε ότι η έκρηξη ήταν μια από τις μεγαλύτερες στην Τόνγκα τα τελευταία 30 χρόνια.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe