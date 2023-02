Τιτανικός: Ο Τζέιμς Κάμερον αναδημιουργεί την τελευταία σκηνή- Κι όμως, σε μία περίπτωση, ο Τζακ θα μπορούσε να ζήσει

Ο Τζέιμς Κάμερον και ομάδα επιστημόνων αναβιώνουν τις τελικές σκηνές του Τιτανικού και τεστάρουν τις θεωρίες των σινεφίλ που επί χρόνια ισχυρίζονται ότι ο Τζακ- Λεονάρντο ντι Κάπριο- θα μπορούσε να ζήσει.

Σε συνεργασία με το National Geographic δημιουργούν ξανά τα τρία πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να κρατήσουν ίσως τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο ζωντανό.

Στο «Τιτανικός: 25 χρόνια μετά με τον Τζέιμς Κάμερον» τεστάρει τα σενάρια και όπως αποκαλύπτεται ο Τζακ θα μπορούσε να ζήσει και να έχει ένα ευτυχές τέλος δίπλα στην τηλεοπτική Ρόουζ, που υποδύθηκε στην ταινία του 1997, η Κέιτ Γουίνσλετ.

Τα νέα ίσως προκαλέσουν έκπληξη στους φανς καθώς μόλις τον Δεκέμβριο ο ίδιος ο Κάμερον είχε πει ότι μόνο ένας από τους πρωταγωνιστές του θα ζούσε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, υπάρχει ένα σενάριο, στο οποίο ο Τζακ θα μπορούσε να παραμείνει ζωντανός.

Η αποκάλυψη ενισχύει την θεωρία ότι ο Τζέιμς Κάμερον θα μπορούσε να δώσει άλλο τέλος στην ταινία.

Ο σκηνοθέτης μαζί με μία ομάδα ειδικών έβαλαν δύο κασκαντέρ, με σωματική διάπλαση παρόμοια με τους πρωταγωνιστές Λεονάρντo Ντι Κάπριο και Κέιτ Γουίνσλετ, για να ελέγξουν τα πιθανά σενάρια «επιβίωσης».

Στο πρώτο σενάριο, ο Κάμερον διαψεύδει τη θεωρία των φαν ότι υπήρχε αρκετός χώρος στην πλωτή πόρτα για να επιβιώσουν και ο Τζακ και η Ρόουζ.

Σύμφωνα με τον Τζέιμς Κάμερον, «αν και μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για τον Τζακ και τη Ρόουζ να ανέβουν στη σχεδία, αν το έκαναν θα βρίσκονταν και οι δύο βυθισμένοι σε επικίνδυνα παγωμένα νερά». Συμπέρασμα: σε μά τέτοια περίπτωση και οι δύο θα πέθαιναν.

Στο δεύτερο σενάριο ο Τζέιμς Κάμερον προσπαθεί για άλλη μια φορά να χωρέσει στην πόρτα και τον Τζακ και τη Ρόουζ αλλά με άλλο τρόπο.

Σε αυτήν την περίπτωση, τα σώματά τους είναι τοποθετημένα έτσι ώστε ο κορμός τους - το πάνω μέρος του σώματός τους, όπου βρίσκονται τα ζωτικά όργανα- να παραμένει έξω από το παγωμένο νερό.

Σε αυτό το σενάριο οι πιθανότητες να επιβιώσουν και οι δύο αυξάνονται. «Έξω από το νερό, το τρέμουλο του σώματός του Τζακ θα τον βοηθούσε και πιθανότατα θα μπορούσε να παραμείνει ζωντανός για περισσότερο καιρό. Ίσως και για ώρες».

Ωστόσο, το ζήτημα σε αυτό το σενάριο είναι η αντοχή. Οι κασκαντέρ ήταν ξεκούραστοι και ικανοί να στηρίζουν το πάνω μέρος του σώματός τους έξω από το νερό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με τους τραυματισμένους και εξουθενωμένους Τζακ και Ρόουζ.

Στο τρίτο και τελευταίο σενάριο, ο Τζέιμς Κάμερον ζητά από τους κασκαντέρ να κάνουν όλη την επίπονη δραστηριότητα που κάνουν ο Τζακ και η Ρόουζ στην ταινία ώστε να κουραστούν.

Σε αυτήν την περίπτωση ο σκηνοθέτης πρόσθεσε επίσης έναν ακόμα παράγοντα, που δεν υπήρχε στην ταινία: Η Ρόουζ δίνει στον Τζακ το σωσίβιο της.

Όπως εξήγησε ο ίδιος «Έτσι ο Τζακ είναι σταθερός. Φτάνει σε ένα επίπεδο όπου θα τα κατάφερνε να παραμείνει ζωντανός μέχρι να φτάσει εκεί η σωσίβια λέμβος. Ο Τζακ μπορεί να ζούσε, αλλά υπάρχουν πολλές μεταβλητές. Νομίζω ότι η σκέψη του ήταν ότι δεν θα έκανε τίποτα που να θέσει την ζωή της Ρόουζ σε κίνδυνο και αυτό είναι 100% του χαρακτήρα του».

Το «Τιτανικός: 25 χρόνια Μετά με τον Τζέιμς Κάμερον» θα προβληθεί στις 5 Φεβρουαρίου στο National Geographic Channel.

Ο Τιτανικός επιστρέφει ωστόσο στους κινηματογράφους σε μια νέα 4K 3D εκδοχή στις 11 Φεβρουαρίου.

.@GMA FIRST LOOK: @natgeo special “Titanic: 25 Years Later with James Cameron” will settle the debate once and for all: could Jack have survived?@JimCameron@natgeotv pic.twitter.com/OkKCXaEkvF