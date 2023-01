Η αφίσα για τα 25 χρόνια «Τιτανικός» κυκλοφόρησε και προκαλεί την ίδια απορία σε όλους - Για τα μαλλιά της «Ρόουζ»

Η Paramount Pictures δημοσίευσε ένα νέο, βελτιωμένο – φαινομενικά – poster για την ταινία «Τιτανικός», με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την κυκλοφορία της στους κινηματογράφους.

Η ταινία του 1997 του Τζέιμς Κάμερον θα προβάλλεται στους κινηματογράφους σε βελτιωμένη έκδοση 3D 4K HDR και υψηλό ρυθμό καρέ από τις 10 Φεβρουαρίου.

Η νέα αφίσα, σε αντίθεση με την πρωτότυπη, δεν έχει ενθουσιάσει τους σινεφίλ, που εμφανίζονται μπερδεμένοι από μία λεπτομέρεια.

Η Κέιτ Γουίνσλετ, η «Ρόουζ», εμφανίζεται προφίλ, με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, «Τζακ» να την κρατά στην αγκαλιά του. Αυτό που προκαλεί απορίες είναι τα μαλλιά της πρωταγωνίστριας, που έχουν δύο διαφορετικές κομμώσεις. Η μία πλευρά είναι κοντοκουρεμένες μπούκλες και η άλλη μακριά, με ελαφρύς κυματισμούς.

Στην αφίσα του '97, τα μαλλιά της πρωταγωνίστριας ήταν ελεύθερα, τραβηγμένα στη μια πλευρά, αλλά φαινόταν ξεκάθαρα η κόμμωσή της. Σε αυτή την περίπτωση και προφανώς λόγω λάθους, είναι να έχει δύο εντελώς διαφορετικά στυλ.

Φυσικά, η αφίσα έχει προκαλέσει καταιγισμό σχολίων στα social media, με ορισμένους να αναρωτιούνται: «Έκανε περμανάντ την ώρα που χτύπησαν στο παγόβουνο;»

She was getting a perm then the iceberg hit? pic.twitter.com/5E5iDgHxl4