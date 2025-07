Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τις επιπτώσεις του πρόσφατου πλήγματος σε καθολικό ναό στη Γάζα, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού, ο ποντίφικας τόνισε την ανάγκη για προστασία των χώρων θρησκευτικής λατρείας.

Κατά την επικοινωνία, ο Πάπας αναφέρθηκε και στην ευρύτερη ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται στη Λωρίδα της Γάζας, εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για τα πιο ευάλωτα μέλη του πληθυσμού, δηλαδή τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς. Επανέλαβε επίσης την έκκλησή του για άμεση επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

