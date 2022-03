Τηλεδιάσκεψη Κίνας, Γερμανίας, Γαλλίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Στηρίζει την κατάπαυση πυρός ο Σι Τζινπίνγκ

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο, Ολαφ Σολτς για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Παρίσι, ο Κινέζος πρόεδρος εξέφρασε την υποστήριξή του στις πρωτοβουλίες της Γαλλίας και της Γερμανίας για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ΟΗΕ.

Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία που έχει ο σεβασμός της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας κάθε χώρας εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για τις τελευταίες εξελίξεις.

The German Chancellor and I spoke to the Chinese President this morning about the tragic consequences of the war in Ukraine. President Xi supported our action towards reaching a ceasefire and ensuring the people have access to humanitarian aid.