Το TikTok πήρε θέση για το Milk Crate Challenge εν μέσω δεκάδων αναφορών για τραυματισμούς ανθρώπων που συμμετέχουν στο viral trend.

Το challenge -που θέλει να σκαρφαλώνεις και να ανεβοκατεβαίνεις μια πυραμίδα φτιαγμένη από άδεια πλαστικά κιβώτια γάλακτος, καταλήγοντας συχνά σε μια καταστροφική πτώση- άρχισε να γίνεται ιδιαιτέρως δημοφιλές τον τελευταίο μήνα.

Εκπρόσωπος του TikTok σχολίασε ότι η εφαρμογή «απαγορεύει περιεχόμενο που προωθεί ή αναδεικνύει επικίνδυνες ενέργειες, και αφαιρούμε τέτοια βίντεο».

Η δήλωση για το Milk Crate Challenge έρχεται την στιγμή που δεκάδες γιατροί και υγειονομικοί αξιωματούχοι εξέδωσαν αυστηρή προειδοποίηση για τους πιθανούς κινδύνους.

«Με τις νοσηλείες λόγω κορωνοϊού να αυξάνονται σε όλη τη χώρα, σας παρακαλούμε ελέγξτε στο τοπικό νοσοκομείο αν έχουν διαθέσιμο κρεβάτι για εσάς, πριν προσπαθήσετε το #milkcratechallenge», σημείωσε το Baltimore City Health Department.

Όταν ο παρουσιαστής Κόναν Ο' Μπράιαν αστειεύτηκε πως περιμένει την Υπηρεσία Τροφίμων & Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) να εγκρίνει το trend πριν δοκιμάσει, ο οργανισμός απάντησε: «Αν και ελέγχουμε το γάλα, δεν συστήνουμε να το δοκιμάσετε. Μήπως, καλύτερα, να απολαύσετε ένα γερό ποτήρι 2% και να επιστρέψετε όλα αυτά τα κιβώτια στο σούπερ μάρκετ;».

