Τουρκία: Νεκρή 23χρονη Tik Toker- Έπεσε από ύψος 50 μέτρων ενώ τραβούσε βίντεο και selfie

Στο κενό από ύψος εννέα ορόφων βρέθηκε μια νεαρή TikToker στην Τουρκία, όταν ανέβηκε στη στέγη ενός κτιρίου ώστε να τραβήξει βίντεο για τον λογαριασμό της.

Την Παρασκευή, η 23χρονη Kubra Dogan πήγε επίσκεψη στην 16χρονη ξαδέλφη της, Έλεν, στο διαμέρισμα της οικογένειας, στην Κωνσταντινούπολη, και οι δυο τους αποφάσισαν να γυρίσαν ένα βίντεο για το TikTok πάνω στην ταράτσα.

Εκείνη την ώρα, ο ήλιος έδυε πάνω από την πόλη και τα δυο κορίτσια σκαρφάλωσαν στην ταράτσα για να τραβήξουν βίντεο το ηλιοβασίλεμα και να βγάλουν selfie φωτογραφίες.

This is the moment a TikToker plummeted nine stories to her death after climbing on the roof of a building to film content for her account.



Kubra Dogan, 23, was visiting 16-year-old cousin Helen on Friday at her family's apartment in Istanbul, Turkey. @MailOnline pic.twitter.com/xFkKAtqrpf