ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πολύτιμα κοσμήματα και μια «τέλεια» διαφυγή: Τι γνωρίζουμε ως τώρα για τη ληστεία στο Λούβρο

Πώς οι δράστες εισέβαλαν στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου μέρα-μεσημέρι και κατάφεραν να εξαφανιστούν παίρνοντας μαζί τους οκτώ ανυπολόγιστης πολιτιστικής αξίας κοσμήματα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο Facebook Twitter
Φωτ. έξω από το Λούβρο μετά τη ληστεία / Getty Images
0

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των γαλλικών Αρχών, για τον εντοπισμό των δραστών της τολμηρής ληστείας που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στο Λούβρο.

Οι δράστες, οπλισμένοι με εργαλεία ισχύος, κατάφεραν να εισβάλουν στο Λούβρο, πιο διάσημο μουσείο του κόσμου και να δραπετεύσουν σε χρόνο ρεκόρ, παίρνοντας μαζί τους οκτώ εξαιρετικά πολύτιμα κοσμήματα.

Η ληστεία συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 τοπική ώρα το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά το άνοιγμα του μουσείου για το κοινό. Τέσσερις δράστες χρησιμοποίησαν έναν μηχανικό ανυψωτήρα τοποθετημένο σε όχημα για να αποκτήσουν πρόσβαση στη Γκαλερί Απόλλων μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον Σηκουάνα.

Τότε δύο από τους ληστές έκοψαν τα τζάμια με φορητό δισκοπρίονο και μπήκαν στο μουσείο, απείλησαν τους φύλακες, οι οποίοι εκκένωσαν το χώρο, και στη συνέχεια έκλεψαν αντικείμενα από δύο γυάλινες προθήκες.

Ο συναγερμός του μουσείου ενεργοποιήθηκε και το προσωπικό ακολούθησε το πρωτόκολλο. Ειδοποίησε τις δυνάμεις ασφαλείας και προστάτευσε τους επισκέπτες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ληστές προσπάθησαν να βάλουν φωτιά στο όχημά τους, αλλά εμποδίστηκαν από μέλος του προσωπικού του μουσείου. Η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, δήλωσε στο γαλλικό δίκτυο TF1 πως τα πλάνα δείχνουν τους μασκοφόρους ληστές να εισέρχονται «ήρεμα» και να σπάνε τις προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη ληστεία «πολύ επαγγελματική», περιγράφοντας τους δράστες ως έμπειρους, με ένα καλοσχεδιασμένο σχέδιο διαφυγής. Η ληστεία στο Λούβρο διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές στο ραδιόφωνο France Inter, εξηγώντας ότι ήταν «πολύ, πολύ γρήγορη».

Τι εκλάπη από το Λούβρο

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, οκτώ αντικείμενα «ανεκτίμητα» και «ανυπολόγιστης πολιτιστικής αξίας» εκλάπησαν, ανάμεσά τους διαδήματα, περιδέραια, σκουλαρίκια και καρφίτσες. Όλα είναι του 19ου αιώνα και κάποτε ανήκαν στη γαλλική βασιλεία ή αυτοκρατορική οικογένεια.

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας ανέφερε ότι τα κλοπιμαία είναι:

  • Ένα διάδημα και καρφίτσα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄.
  • Ένα κολιέ με σμαράγδια και ζεύγος σκουλαρικιών της Αυτοκράτειρας Μαρίας-Λουίζας.
  • Ένα διάδημα, κολιέ και μονό σκουλαρίκι από το σετ ζαφειριών που ανήκε στις Βασίλισσες Μαρία-Αμαλία και Ορτάνς.
  • Μια καρφίτσα γνωστή ως "καρφίτσα-λειψανοθήκη" (reliquary brooch).

Σημειώνεται πως όλα αυτά τα κομμάτια, είναι διακοσμημένα με χιλιάδες διαμάντια και πολύτιμους λίθους.

Δύο ακόμη αντικείμενα, ανάμεσά τους και το στέμμα της Ευγενίας, βρέθηκαν κοντά στο μουσείο, καθώς φέρεται να έπεσαν από τους δράστες κατά τη διαφυγή τους.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το αντικείμενο που ανακτήθηκε στο μουσείο ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ', της αυτοκράτειρας Ευγενίας, και ότι ήταν σπασμένο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα ως σκλάβα του σεξ στα χέρια του Έπσταϊν»

Διεθνή / Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα ως σκλάβα του σεξ στα χέρια του Έπσταϊν»

Το βιβλίο «Nobody’s Girl», που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη –σχεδόν έξι μήνες μετά την αυτοκτονία της Τζιούφρε– περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη φρίκη που βίωσε στα χέρια του
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί η υπόθεση Τζον Μπόλτον είναι πιο σοβαρή από εκείνες εναντίον άλλων επικριτών

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί η υπόθεση Τζον Μπόλτον είναι πιο σοβαρή από εκείνες εναντίον άλλων επικριτών

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πιέζει για διώξεις εναντίον επικριτών του, με τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον να αντιμετωπίζει 18 κατηγορίες για κακή διαχείριση απόρρητων πληροφοριών
LIFO NEWSROOM
Ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διεθνή / Ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει σχέδιο για επιθεωρήσεις στα πλοία του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, με στόχο να περιορίσει τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία και να ενισχύσει την ασφάλεια των θαλασσών
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία.

Διεθνή / Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία

Σάλο προκαλεί η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, όπου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησε από τον Ουκρανό ηγέτη να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου
LIFO NEWSROOM
Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το αντικείμενο που ανακτήθηκε στο μουσείο ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ', της αυτοκράτειρας Ευγενίας, και ότι ήταν σπασμένο
LIFO NEWSROOM
Βενεζουέλα: Γιατί ο Μαδούρο παραμένει ακλόνητος - Πώς ο φόβος και η διαφθορά μπλοκάρουν τις ένοπλες δυνάμεις

Διεθνή / Βενεζουέλα: Γιατί ο Μαδούρο παραμένει ακλόνητος - Πώς ο φόβος και η διαφθορά μπλοκάρουν τις ένοπλες δυνάμεις

Πώς ο Νικολάς Μαδούρο ανέπτυξε ένα «ακλόνητο» καθεστώς: προαγωγές, οικονομικά ανταλλάγματα και κουβανική αντικατασκοπεία που αποτρέπουν το στρατιωτικό πραξικόπημα
LIFO NEWSROOM
«Active Club»: Νέες νεοναζιστικές λέσχες μάχης σε 27 χώρες - Υπό παρακολούθηση από μυστικές υπηρεσίες

Διεθνή / «Active Club»: Νέες νεοναζιστικές λέσχες μάχης σε 27 χώρες - Υπό παρακολούθηση από μυστικές υπηρεσίες

Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν για τις «Active Club» – Νεοφασιστικές λέσχες μάχης που εξαπλώνονται σε 27 χώρες, οργανώνοντας διασυνοριακή δράση
LIFO NEWSROOM
 
 