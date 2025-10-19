Ληστεία στο Λούβρο: Η στιγμή που οι διαρρήκτες κλέβουν τα κοσμήματα από τη Γκαλερί Απόλλων

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει τις τελευταίες ώρες οι Αρχές, για τον εντοπισμό των δραστών, μετά την κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε στο Λούβρο.

Πριν λίγη ώρα έγινε γνωστό, πως ένα από τα συνολικά εννέα ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα που εκλάπησαν από τη Γκαλερί Απόλλων, βρέθηκε κοντά στο Λούβρο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στην προσπάθειά των δραστών να φύγουν βιαστικά από τον χώρο, τους έπεσε κοντά στο μουσείο.

Πρόκειται για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο εντοπίστηκε έχοντας υποστεί ζημιές.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου.

Την ίδια ώρα, βίντεο - ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, καταγράφει έναν εκ των δραστών τη στιγμή που κόβει με πριόνι μία από τις προθήκες όπου βρίσκονται τα κοσμήματα.

Πώς σημειώθηκε η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο

Η μέθοδος δράσης των κακοποιών ήταν, όπως φαίνεται, ιδιαίτερα καλά οργανωμένη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερις δράστες, δύο σε φορτηγό εξοπλισμένο με αναβατόριο και δύο σε ισχυρό σκούτερ, έφτασαν μπροστά από το μουσείο στις 9:30, στην πλατεία Φρανσουά Μιτεράν.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν το αναβατόριο για να φτάσουν στην γκαλερί «Απόλλων», στον πρώτο όροφο, σπάζοντας το παράθυρο με ένα δισκοπρίονο.

Έπειτα, έσπασαν δύο βιτρίνες, αυτή των «κοσμημάτων του Ναπολέοντα» και αυτή των «κοσμημάτων των Γάλλων ηγεμόνων» με το ίδιο δισκοπρίονο, πριν κλέψουν πολλά κοσμήματα, επτά συνολικά, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Οι τέσσερις άνδρες κατέβηκαν με τον ανελκυστήρα και διέφυγαν με δύο σκούτερ. Η διάρρηξη διήρκεσε συνολικά 7 λεπτά. Η αστυνομία βρήκε δύο δισκοπρίονα, έναν καυστήρα, βενζίνη, γάντια, έναν ασύρματο, μια κουβέρτα και ένα σπασμένο κόσμημα στο δρόμο.