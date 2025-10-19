ΔΙΕΘΝΗ
Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το αντικείμενο που ανακτήθηκε στο μουσείο ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ', της αυτοκράτειρας Ευγενίας, και ότι ήταν σπασμένο

To αναβατόριο το οποίο χρησιμοποίησαν οι κλέφτες για να πάρουν τα πολύτιμα κειμήλια από το Λούβρο / φωτ.: Getty
Οκτώ «ανεκτίμητα» αντικείμενα που εκλάπησαν σε μια τολμηρή ληστεία στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έχουν κατονομαστεί από το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού.

Μία «ομάδα κρούσης» τεσσάρων ατόμων αναζητείται αφού διέπραξε τη θεαματική κλοπή ιστορικών κοσμημάτων στο μουσείο του Λούβρου σήμερα το πρωί και διέφυγε με μοτοσικλέτες, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκυό στο BFM TV.

Οι τέσσερις άνδρες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και διέφυγαν «με σκούτερ μεγάλης ισχύος», δήλωσε η δικαστικός που αναφέρθηκε στην πιθανή ύπαρξη «εντολέων» και «εκτελεστικών οργάνων» στους κόλπους αυτής της εγκληματικής συμμορίας. Οι κλέφτες αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα.

Ένα ένατο αντικείμενο εκλάπη, αλλά ανακτήθηκε στον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Παρισιού, ενώ ένας ντετέκτιβ ειδικός σε θέματα τέχνης δήλωσε στο Sky News ότι η αστυνομία βρίσκεται σε «αγώνα με τον χρόνο» για να βρει τα άλλα αντικείμενα πριν αυτά διαλυθούν και λιώσουν.

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι τα αντικείμενα που εκλάπησαν είναι τα εξής:

  1. Τιάρα από το σετ της βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της βασίλισσας Ορτάνς
    Τιάρα από το σετ της βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της βασίλισσας Ορτάνς
  2. Κολιέ από το σετ ζαφείρι της βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της βασίλισσας Ορτάνς
    Κολιέ από το σετ ζαφείρι της βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της βασίλισσας Ορτάνς
  3. Σκουλαρίκι, από το ζευγάρι που ανήκει στο ζαφειρένιο σετ της βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της βασίλισσας Ορτάνς
    Σκουλαρίκι, από το ζευγάρι που ανήκει στο ζαφειρένιο σετ της βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της βασίλισσας Ορτάνς
  4. Σμαραγδένιο κολιέ από το σετ της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας
    Σμαραγδένιο κολιέ από το σετ της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας
  5. Ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια από το σετ της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας
    Ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια από το σετ της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας
  6. Καρφίτσα γνωστή ως «καρφίτσα λειψανοθήκης»
    Καρφίτσα γνωστή ως «καρφίτσα λειψανοθήκης»
  7. Τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας
    Τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας
  8. Μεγάλη καρφίτσα με φιόγκο της αυτοκράτειρας Ευγενίας.
    Μεγάλη καρφίτσα με φιόγκο της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το αντικείμενο που ανακτήθηκε στο μουσείο ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ', της αυτοκράτειρας Ευγενίας, και ότι ήταν σπασμένο.

Οι αρχές αποκάλυψαν λεπτομέρειες της έφοδος μετά την ανακοίνωση του μουσείου, το οποίο είναι το πιο δημοφιλές στον κόσμο και προσελκύει έως και 30.000 επισκέπτες την ημέρα, ότι θα έκλεινε για «εξαιρετικούς λόγους».

Η υπουργός Πολιτισμού Rachida Dati δήλωσε ότι το βίντεο της επιχείρησης έδειξε ότι οι κλέφτες «δεν στοχεύουν τους ανθρώπους, μπαίνουν ήρεμα μέσα σε τέσσερα λεπτά, σπάνε τις βιτρίνες, παίρνουν τα λάφυρά τους και φεύγουν». «Χωρίς βία, πολύ επαγγελματικά», δήλωσε στο TF1.

Η εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών. Ο οίκος Sotheby's εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από Sky News

