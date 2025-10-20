Ληστεία στο Λούβρο: Το βαρύτερο πλήγμα μετά την κλοπή της Μόνας Λίζας το 1911

Η Γαλλία παραμένει συγκλονισμένη από τη θεαματική ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου στο μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι.

Τέσσερις δράστες, οργανωμένοι και εξαιρετικά έμπειροι, εισέβαλαν στο μουσείο μέσω παραθύρου στην πλευρά του Σηκουάνα, χρησιμοποιώντας μια απλή ηλεκτρική σκάλα μετακόμισης. Σε μόλις επτά λεπτά, κατάφεραν να σπάσουν δύο θωρακισμένες προθήκες στη Γκαλερί Απολλών, όπου φυλάσσονταν τα κοσμήματα της γαλλικής βασιλικής οικογένειας, και να διαφύγουν με λεία που περιγράφεται ως «ανεκτίμητης ιστορικής αξίας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Πολιτισμού, οι ληστές αφαίρεσαν οκτώ αντικείμενα, ανάμεσά τους το περίφημο κολιέ της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας και της βασίλισσας Ορτάνς, διακοσμημένο με οκτώ ζαφείρια και 631 διαμάντια, καθώς και το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, στο οποίο υπήρχαν σχεδόν 2.000 διαμάντια.

Η μοναδική αποτυχία των δραστών ήταν η πτώση του στέμματος της Ευγενίας, αποτελούμενου από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, το οποίο έπεσε και ανακτήθηκε από τους φύλακες, αν και υπέστη φθορές.

Facebook Twitter Μεγάλη καρφίτσα με φιόγκο της αυτοκράτειρας Ευγενίας. Facebook Twitter Τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας Facebook Twitter Καρφίτσα γνωστή ως «καρφίτσα λειψανοθήκης» Facebook Twitter Ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια από το σετ της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας Facebook Twitter Σμαραγδένιο κολιέ από το σετ της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας Facebook Twitter Σκουλαρίκι, από το ζευγάρι που ανήκει στο ζαφειρένιο σετ της βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της βασίλισσας Ορτάνς Facebook Twitter Κολιέ από το σετ ζαφείρι της βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της βασίλισσας Ορτάνς Facebook Twitter Τιάρα από το σετ της βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της βασίλισσας Ορτάνς

Η αστραπιαία επιχείρηση στο Λούβρο

Η ληστεία συνέβη γύρω στις 9:30 το πρωί, μόλις τριάντα λεπτά μετά το άνοιγμα του μουσείου. Οι δράστες προσέγγισαν το Λούβρο με δύο ισχυρά σκούτερ τύπου Τ-Max, ανέβηκαν με την κινητή σκάλα στον πρώτο όροφο, έσπασαν την τζαμαρία και τις προθήκες, πήραν τα κοσμήματα και διέφυγαν από τον ίδιο δρόμο. Όλη η επιχείρηση διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά.

Η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, που έφτασε στο σημείο λίγη ώρα αργότερα, επιβεβαίωσε ότι ένας από τους πολύτιμους λίθους βρέθηκε κοντά στο μουσείο, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νιουνιέζ έκανε λόγο για «επαγγελματίες, άριστα οργανωμένους κακοποιούς».

Ο Νιουνιέζ ανέφερε ότι δεν αποκλείεται οι δράστες να είναι ξένοι υπήκοοι, ενώ η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιό άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρίσκεται πίσω από τη ληστεία ξένη δύναμη. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο X (Twitter) ότι «οι δράστες θα συλληφθούν και τα κλοπιμαία θα επιστραφούν στο κράτος».

Η γαλλική αστυνομία έχει ήδη ανοίξει έρευνα για “κλοπή από οργανωμένη συμμορία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης”, με τη συνδρομή της BRB (Brigade de Répression du Banditisme) και του Κεντρικού Γραφείου για την Καταπολέμηση της Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC).

Υποψίες για κενά στην ασφάλεια

Παρότι το υπουργείο Πολιτισμού τόνισε ότι τα συστήματα ασφαλείας λειτούργησαν και οι συναγερμοί ενεργοποιήθηκαν άμεσα, η έρευνα θα εξετάσει πώς οι ληστές κατάφεραν να δράσουν τόσο γρήγορα και με τόση ακρίβεια. Πηγές του μουσείου αναφέρουν ότι η Γκαλερί Απόλλων διαθέτει πλέον μόνο πέντε φύλακες, αντί έξι που προβλέπονταν παλαιότερα, και μάλιστα κατά τη δεύτερη βάρδια της ημέρας ο αριθμός μειώνεται προσωρινά σε τέσσερις, γεγονός που οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν.

Η πρόεδρος του μουσείου, Λοράνς ντε Καρ, απευθυνόμενη στους εργαζομένους μετά το περιστατικό, αντιμετώπισε έντονες αποδοκιμασίες. Οι συνδικαλιστικοί φορείς CFDT-Culture και SUD-Culture ζήτησαν ανεξάρτητο έλεγχο ασφαλείας και επαναφορά του «Σχεδίου Ασφάλειας» που είχε καθυστερήσει.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

«Κοσμήματα ανεκτίμητα αλλά αδύνατο να πουληθούν»

Σύμφωνα με τον ειδικό σε κοσμήματα Αλεξάντρ Λεζέ, η αξία των κλοπιμαίων «είναι αστρονομική – με χιλιάδες διαμάντια που ξεπερνούν τα 500 ευρώ το καράτι», ωστόσο «είναι αδύνατο να πουληθούν ως έχουν, αφού είναι μοναδικά και αναγνωρίσιμα. Το πιθανότερο είναι να αποσυναρμολογηθούν και να πουληθούν τα πολύτιμα μέταλλα και οι πέτρες ξεχωριστά».

Η ληστεία έρχεται σε μια περίοδο που το μουσείο βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με καθυστερήσεις στο πρόγραμμα αναβάθμισης ασφάλειας “Louvre Nouvelle Renaissance”, το οποίο έχει μετατεθεί για το 2034-2035 και θα αφορά, μεταξύ άλλων, και την πτέρυγα Denon, όπου φυλάσσεται η Μόνα Λίζα και η Γκαλερί Απολλών.

Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από τον περίφημο “κλέφτη-αράχνη” Βρεζάν Τόμιτς, που το 2010 έκλεψε πέντε έργα τέχνης από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού — έργα που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Νέο πλήγμα στο κύρος των γαλλικών μουσείων

Η υπόθεση θεωρείται από τους ειδικούς ως «το πιο σοβαρό περιστατικό από την κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911», που είχε προκαλέσει διεθνές σοκ. Παράλληλα, αναδεικνύει τις δομικές αδυναμίες ασφαλείας σε πολλά μουσεία της Γαλλίας, όπου η έλλειψη προσωπικού και η υποχρηματοδότηση έχουν οδηγήσει σε αυξημένα περιστατικά κλοπών.

Το Λούβρο παραμένει κλειστό «για λόγους ασφαλείας και ερευνών», ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για το «κομάντο των τεσσάρων» που κατάφερε να ξεγλιστρήσει μέσα από το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, αφήνοντας πίσω του μόνο θραύσματα γυαλιού και μια πληγωμένη βασιλική κορώνα.

Με πληροφορίες από Le Monde

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ληστεία στο Λούβρο: Η στιγμή που οι διαρρήκτες κλέβουν τα κοσμήματα από τη Γκαλερί Απόλλων



