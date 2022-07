Θέμα Κασόγκι έθεσε ο Μπάιντεν στον Μπιν Σαλμάν: «Πίστευα πως είναι προσωπικά υπεύθυνος»

Το θέμα της δολοφονίας του Τζαμάλ Κασόγκι έθεσε στον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατά τη συνάντησή τους.

«Είπα στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ότι πίστευα πως είναι προσωπικά υπεύθυνος για τον φόνο του Κασόγκι» ανέφερε ο Μπάιντεν, μετά τις συνομιλίες που είχε στην Τζέντα με τον πρίγκιπα διάδοχο. Η πληροφορία που επιβεβαιώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας.

Ο πρίγκιπας απάντησε ότι δεν ευθύνεται προσωπικά για τη δολοφονία του δημοσιογράφου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι έθεσε, επίσης, στον συνομιλητή του το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάγκη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

«Ξεκαθάρισα ότι το θέμα είναι ζωτικής σημασίας για εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες» είπε στους δημοσιογράφους, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, η αρραβωνιαστικιά του Κασόγκι, η Χατιτσέ Τσενγκίζ, κατήγγειλε στο Twitter ότι ο Μπάιντεν έχει βάψει τα χέρια του με «το αίμα του επόμενου θύματος» του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας.

«Η έκφραση "business as usual" δεν ήταν ποτέ τόσο ξεκάθαρη».

